《駐京專電》北京發布近１０年首個大風橙色預警，部分列車停運

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京發布大風橙色預警。預計１１日１７

時北京市延慶、昌平、門頭溝、房山開始出現大風天氣，２０時前後影響城區，夜間陣風逐漸增

大至８、９級，１２日６時至２２時為風力最強時段，全市平均風可達６級，平原地區陣風９至

１１級，延慶、昌平、門頭溝、房山、懷柔、平谷、密雲等區的部分地區陣風１１至１３級，山

區局地陣風可達１３級以上，並伴有沙塵和強降溫天氣，這是北京近１０年首個全市大風橙色預

警。



＊國鐵北京局管內部分列車停運＊



受極端大風天氣影響，為確保旅客列車運行安全，２０２５年４月１１日至１２日期間，國

鐵北京局管內部分旅客列車臨時停運。其中，京張高鐵停運車次如下：４月１１日呼和浩特東開

Ｇ２４７６次、北京北開Ｇ２４７７次停運。４月１１日大同南開Ｇ２５２４次、北京北開

Ｇ２５２３次停運。４月１１日北京北開Ｇ７８４５次、張家口開Ｇ７８４６次停運。４月１１

日北京北開Ｇ７８８５次停運。４月１２日張家口開Ｇ７８８６次停運。４月１１日清河開

Ｄ６７２９次停運。４月１２日張家口開Ｄ６７２２次停運。４月１１日清河開Ｇ７８３７次、

崇禮開Ｇ７８３８次停運。４月１１日北京北開Ｄ６７０９次、延慶開Ｄ６７１０次停運。此外

，北京途經山區的部分市郊列車、普速列車同樣採取臨時停運措施。



首都機場表示，此次大風天氣會對首都機場正常運行造成一定程度的影響，可能出現部分航

班取消或延誤。



北京市海淀區已發布大風橙色預警、森林火險紅色預警，國家植物園、香山公園、百望山森

林公園等地屬於山林景區，為保證游客人身安全，公園自４月１１日１７時至１３日２４時臨時

關閉，１４日恢復開放。



原定於周末舉行的多場馬拉松賽事，包括「北京城市副中心馬拉松」、亦莊馬拉松等賽事延

期舉行。

