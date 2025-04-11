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AH股新聞

11/04/2025 10:51

《駐京專電》尹力調研商業航天產業：加快建商業航天創新發展高地

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市委書記尹力１０日圍繞「加快建設
北京國際科技創新中心，培育壯大商業航天產業」開展調查研究。他強調，要切實把思想統一到
黨中央關於當前發展形勢的重大判斷上來，充分發揮首都優勢，深入把握商業航天發展趨勢，堅
定不移做好自己的事，加快建設具有全球影響力的商業航天創新發展高地。北京市委副書記、市
長殷勇一同調研。
　
　　尹力察看北京亦莊空天街區和北京火箭大街規劃建設等情況。地處經開區的北京火箭大街，
是全國首個商業航天共性科研生產基地，建成後將集聚一系列商業航天企業。尹力表示，火箭大
街優勢十分明顯，發展充滿活力。要聚焦做強主業，提升資源整合能力，吸引更多商業火箭、衛
星製造、衛星運營、地面終端等優質項目入駐，完善商業航天全產業鏈布局。
　
＊藍箭航天要持續加大研發投入，增強技術創新能力＊
　
　　藍箭航天空間科技股份有限公司是國內唯一自主掌握設計、制造、測試、發射全鏈條的商業
火箭企業，尹力表示，藍箭航天是中國商業航天領域的領軍力量。要持續加大研發投入，進一步
增強技術創新能力，突破更多航天領域關鍵核心技術。著力提升火箭運載能力和可靠性，有效降
低發射成本，不斷增強市場競爭力。
　
　　尹力在調研時指出，要聚焦技術攻關，提升創新發展核心競爭力。支持龍頭企業、科研機構
發揮牽引作用，加快突破關鍵核心技術。圍繞星箭企業研發需求，搭建一批共性技術平台，推動
重大科研設施設備開放共享。前瞻性布局太空飛船、天基算力等前沿領域，搶佔技術創新發展先
機。

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