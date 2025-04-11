《新股上市》寧德時代傳通過香港上市聆訊，集資或多達５４６億元

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息報道，全球最大電動車電池生產商寧德時代

（深：３００７５０）已通過香港上市聆訊，預計集資５０億至７０億美元，相當於３９０億至

５４６億港元，將會是２０２１年快手上市以來，本港最大宗的新股上市。



報道指，寧德時代最早可在５月上市，但具體時間表仍取決於市場情況。



寧德時代今年２月申請在港上市，並於３月獲內地監管機構批准。（ｃｌ）

