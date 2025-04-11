《新股上市》寧德時代傳通過香港上市聆訊，集資或多達５４６億元

《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息報道，全球最大電動車電池生產商寧德時代
（深：３００７５０）已通過香港上市聆訊，預計集資５０億至７０億美元，相當於３９０億至
５４６億港元，將會是２０２１年快手上市以來，本港最大宗的新股上市。
報道指，寧德時代最早可在５月上市，但具體時間表仍取決於市場情況。
寧德時代今年２月申請在港上市，並於３月獲內地監管機構批准。（ｃｌ）
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
11/04/2025 09:27
《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述消息報道，全球最大電動車電池生產商寧德時代
（深：３００７５０）已通過香港上市聆訊，預計集資５０億至７０億美元，相當於３９０億至
５４６億港元，將會是２０２１年快手上市以來，本港最大宗的新股上市。
報道指，寧德時代最早可在５月上市，但具體時間表仍取決於市場情況。
寧德時代今年２月申請在港上市，並於３月獲內地監管機構批准。（ｃｌ）
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
上一篇新聞︰11/04/2025 09:29 【人行操作】人行２８５億逆回購利率持平，全周收水２８９２億
下一篇新聞︰11/04/2025 09:18 【ＡＩ】馬雲：要讓ＡＩ更好服務人類，而非取代人類
11/04/2025 09:32 《Ａ股異動》昭衍新藥Ａ一度跌停，現報１６﹒１５元人幣
11/04/2025 09:30 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數低開０﹒２％，深證Ｂ高開０﹒１％
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N