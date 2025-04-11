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AH股新聞

11/04/2025 11:23

【關稅戰】普徠仕：中國經濟或已展現復甦跡象，市場動盪製造機遇

　　《環富通基金頻道１１日專訊》美國宣布進一步提高對所有中國進口商品的關稅，最新稅率
達到１４５％。雖然增幅看似頗大，但無論關稅是超過５０％還是超過１００％，這些水平的關
稅都足以對中美貿易形成重大障礙，預計將導致貿易活動顯著受阻。普徠仕中國新視野股票策略
基金經理鄭聞立就美國加徵關稅對中國的影響分享以下觀點。
　
＊關稅對中美貿易形成重大障礙，惟對中國經濟直接影響有限＊
　
　　綜觀全局，該行提到中國房地產行業佔其國內生產總值（ＧＤＰ）的２０％以上。相比之下
，對美國的出口僅佔中國ＧＤＰ的３％至３﹒５％，顯示美國貿易對中國整體經濟的直接影響相
對有限。
　
　　鑑於關稅問題複雜及潛在結果眾多，與其對未來走勢進行猜測，不如專注於已知的事實。在
不確定性中，有兩點顯而易見：第一，特朗普政府致力將策略性製造業帶回美國，包括鋼鐵、汽
車、半導體、製藥和造船等行業，這一貫的信息表明，政府願意承受短期陣痛和混亂，以實現長
期目標；第二，無論關稅細節如何，不確定性可能導致企業和消費者在短期的搶購後暫停採購活
動，對全球供需變動敏感的商品相關企業，可能會受到不成比例的影響。
　
＊中國企業或受間接衝擊，消費和投資相關板塊具潛力＊
　
　　評估關稅對中國經濟的影響時，需考慮出口佔中國ＧＤＰ的１８％，其中對美直接出口佔該
數字的１５％，即約為中國ＧＤＰ的２﹒７％，若計入貿易轉向及中間產品的再出口，則約為
３％至３﹒５％。ＭＳＣＩ中國指數顯示，其對美國的收入依賴度意外地低，僅約１％。雖然中
國的出口多由跨國公司或台灣原始設備製造商（ＯＥＭ）進行，但中國企業仍可能因全球經濟疲
弱而遭受間接衝擊。
　
　　過去四年，中國宏觀經濟格局的特徵是內需疲弱而出口韌性強。未來數年，這一趨勢可能逆
轉，出口或將面臨強大的不利因素，反之國內經濟在重大刺激措施出台前可能已展現復甦跡象。
中國近年積極去槓桿化，尤其是房地產泡沫的消退，為決策當局提供了更大的靈活性。這為國內
消費和投資相關板塊創造了潛力。此轉變並非只由關稅引起，而是預計在未來１至２年內將持續
的趨勢。正如新冠疫情期間一樣，當前的市場動盪將製造投資機遇。投資者應保持警覺並靈活思
考，以把握這些新機遇。（ｗａ）

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