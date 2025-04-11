  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

11/04/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部加大力度助外貿企業拓內銷

　　《經濟通通訊１１專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平向拉美和加勒比國家共同體峰會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月９日，拉美和加勒比國家共同體第九屆峰會在輪值主席國洪都拉斯舉行，國家主席習近平向
峰會致賀信。習近平強調，中拉關系歷經國際風雲變幻考驗，已經進入平等、互利、創新、開放
、惠民的新階段。中方願同地區國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷得到新發展。今年，中
方將在北京舉辦中拉論壇第四屆部長級會議，歡迎拉共體各成員國來華參會，共商發展大計、共
襄合作盛舉。
　
商務部：推進內外貿一體化　搭建外貿企業拓內銷平台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月１０日，商務部新聞發言人何咏前表示，商務部堅決貫徹落實黨中央國務院決策部署，穩步
推進內外貿一體化工作，持續舉辦外貿優品中華行活動，搭建外貿企業拓內銷平台，在市場准入
、渠道開拓、財政金融、服務保障等方面加大對外貿企業拓內銷的幫助力度，促進內外貿渠道對
接、品牌對接、產銷對接、標準對接。
　
多家銀行積極行動　力支持上市公司回購增持
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多家銀行近日披露了開展股票回購增持貸款業務的最新進展。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至４月１０
日，自股票回購增持再貸款設立以來，已有超４５０家上市公司獲銀行股票回購增持貸款支持，
貸款金額上限合計超９００億元。多家銀行表示，將持續加大該業務的推進力度，助力維護資本
市場平穩運行。
　
　
《上海證券報》
　
習近平向拉美和加勒比國家共同體峰會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月９日，拉美和加勒比國家共同體第九屆峰會在輪值主席國洪都拉斯舉行，國家主席習近平向
峰會致賀信。
　
商務部：加大對外貿企業拓內銷的幫助力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部表示，面對美國霸凌關稅，中國已經並將繼續堅決采取反制措施，維護自身主權安全、發
展利益。對於出口遇阻的外貿企業，商務部部署了內外貿一體化的政策措施。商務部強調，中國
將堅定不移辦好自己的事，以中國的「確定性」，對沖外部環境的「不確定性」。
　
中國資產價值邏輯不會因外部擾動而動搖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月１０日，中國資本市場迎來「艷陽天」。Ａ股市場全天強勢運行，主要股指全線飄紅。上證
指數收盤報３２２３﹒６４點，單日漲幅１﹒１６％，成功收復３２００點整數關口；深證成指
、創業板指分別上漲２﹒２５％、２﹒２７％，北證５０指數更是以４﹒８６％的漲幅領跑。全
市場超４９００只個股飄紅。分析人士認為，極度悲觀的情緒已釋放，穩增長政策不斷落地的預
期將繼續支持Ａ股市場的情緒修復。
　
　
《證券時報》
　
習近平向拉美和加勒比國家共同體峰會致賀信
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月９日，拉美和加勒比國家共同體第九屆峰會在輪值主席國洪都拉斯舉行，國家主席習近平向
峰會致賀信。習近平強調，中拉關系歷經國際風雲變幻考驗，已經進入平等、互利、創新、開放
、惠民的新階段。中方願同地區國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷得到新發展。
　
３月核心ＣＰＩ明顯回升　宏觀政策有望加快落地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局４月１０日公布的數據顯示，受季節性、國際輸入性因素等影響，３月份，居民消費
價格指數（ＣＰＩ）和工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比和同比均下降，但ＣＰＩ環比表
現好於季節性，核心ＣＰＩ同比明顯回升，由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒５％。分析認為，
這表明受「兩新」政策帶動，３月供需結構有所改善，價格呈現一些積極變化。不過，一季度的
ＣＰＩ和ＰＰＩ數據都表明需求不足的壓力仍然明顯，二季度宏觀政策加快落地可能性大。
　
談，大門敞開；打，奉陪到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月１０日，商務部新聞發言人何咏前在例行發布會上就「是否與美國就加徵關稅問題展開談判
」，以及「會否繼續對美國產品加徵更高關稅」等熱點問題作出回應。「中方的立場是明確一貫
的，談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底，
施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。」（ｅｗ）

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 中美緊張升級＋大行唱好，金價抽高金礦股及黃金ET...

10/04/2025 16:48

關稅戰

圍堵中國 | FOCUS | 債息逼宮侵侵又眨眼，北京謀周邊...

10/04/2025 13:24

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處