《神州頭條》財經報章頭版摘要：商務部加大力度助外貿企業拓內銷

《經濟通通訊１１專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平向拉美和加勒比國家共同體峰會致賀信
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４月９日，拉美和加勒比國家共同體第九屆峰會在輪值主席國洪都拉斯舉行，國家主席習近平向
峰會致賀信。習近平強調，中拉關系歷經國際風雲變幻考驗，已經進入平等、互利、創新、開放
、惠民的新階段。中方願同地區國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷得到新發展。今年，中
方將在北京舉辦中拉論壇第四屆部長級會議，歡迎拉共體各成員國來華參會，共商發展大計、共
襄合作盛舉。
商務部：推進內外貿一體化 搭建外貿企業拓內銷平台
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４月１０日，商務部新聞發言人何咏前表示，商務部堅決貫徹落實黨中央國務院決策部署，穩步
推進內外貿一體化工作，持續舉辦外貿優品中華行活動，搭建外貿企業拓內銷平台，在市場准入
、渠道開拓、財政金融、服務保障等方面加大對外貿企業拓內銷的幫助力度，促進內外貿渠道對
接、品牌對接、產銷對接、標準對接。
多家銀行積極行動 力支持上市公司回購增持
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多家銀行近日披露了開展股票回購增持貸款業務的最新進展。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至４月１０
日，自股票回購增持再貸款設立以來，已有超４５０家上市公司獲銀行股票回購增持貸款支持，
貸款金額上限合計超９００億元。多家銀行表示，將持續加大該業務的推進力度，助力維護資本
市場平穩運行。
《上海證券報》
習近平向拉美和加勒比國家共同體峰會致賀信
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４月９日，拉美和加勒比國家共同體第九屆峰會在輪值主席國洪都拉斯舉行，國家主席習近平向
峰會致賀信。
商務部：加大對外貿企業拓內銷的幫助力度
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商務部表示，面對美國霸凌關稅，中國已經並將繼續堅決采取反制措施，維護自身主權安全、發
展利益。對於出口遇阻的外貿企業，商務部部署了內外貿一體化的政策措施。商務部強調，中國
將堅定不移辦好自己的事，以中國的「確定性」，對沖外部環境的「不確定性」。
中國資產價值邏輯不會因外部擾動而動搖
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４月１０日，中國資本市場迎來「艷陽天」。Ａ股市場全天強勢運行，主要股指全線飄紅。上證
指數收盤報３２２３﹒６４點，單日漲幅１﹒１６％，成功收復３２００點整數關口；深證成指
、創業板指分別上漲２﹒２５％、２﹒２７％，北證５０指數更是以４﹒８６％的漲幅領跑。全
市場超４９００只個股飄紅。分析人士認為，極度悲觀的情緒已釋放，穩增長政策不斷落地的預
期將繼續支持Ａ股市場的情緒修復。
《證券時報》
習近平向拉美和加勒比國家共同體峰會致賀信
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４月９日，拉美和加勒比國家共同體第九屆峰會在輪值主席國洪都拉斯舉行，國家主席習近平向
峰會致賀信。習近平強調，中拉關系歷經國際風雲變幻考驗，已經進入平等、互利、創新、開放
、惠民的新階段。中方願同地區國家一道，推動中拉命運共同體建設不斷得到新發展。
３月核心ＣＰＩ明顯回升 宏觀政策有望加快落地
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國家統計局４月１０日公布的數據顯示，受季節性、國際輸入性因素等影響，３月份，居民消費
價格指數（ＣＰＩ）和工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比和同比均下降，但ＣＰＩ環比表
現好於季節性，核心ＣＰＩ同比明顯回升，由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒５％。分析認為，
這表明受「兩新」政策帶動，３月供需結構有所改善，價格呈現一些積極變化。不過，一季度的
ＣＰＩ和ＰＰＩ數據都表明需求不足的壓力仍然明顯，二季度宏觀政策加快落地可能性大。
談，大門敞開；打，奉陪到底
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４月１０日，商務部新聞發言人何咏前在例行發布會上就「是否與美國就加徵關稅問題展開談判
」，以及「會否繼續對美國產品加徵更高關稅」等熱點問題作出回應。「中方的立場是明確一貫
的，談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底，
施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。」（ｅｗ）
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