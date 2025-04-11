《鍾之日記》中美硬碰硬，恒指周挫８％

《鍾之日記》４月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美關稅戰戰火愈燒愈烈，美國對中國關稅實際加至１４５％，市場愈發擔憂貿易戰拖累全

球經濟，隔夜美股顯著回吐。港股連升三日後，今早低開逾百點。中方積極應對，國家主席習近

平下周出訪東南亞夥伴國，料尋求加強貿易合作關係，為關稅戰對經濟的衝擊降溫，Ａ股低開高

走，港股亦跌轉升。港股收市前夕，中國放震撼彈，國務院關稅稅則委員會公布調整美國商品關

稅至１２５％，同時宣布美方若再加關稅，中方將不予理會。恒生指數全日收報２０９１４，升

２３２點或１﹒１％。主板成交超過２７６４億元。



全周來看，恒指累挫１９３５點，是自２０２０年３月中旬以來最大單周點數跌幅，一周內

恒指跌近８﹒５％。



＊Ａ股連升四日，全周仍挫逾３％＊



中美博弈驚心動魄，投資者觀望全球兩大經濟體之間的貿易紛爭，滬深股市今日縮量收升，

滬綜指連彈四日，今日升０﹒４５％，收報３２３８﹒２３點，深成指亦升０﹒８２％，創業板

指漲１﹒３６％。兩市全天成交１﹒３５萬億元人民幣，較上個交易日縮量２６０８億元人民幣

或１６％。



半導體板塊領漲大市，收升近５％。中國半導體行業協會宣布調整半導體產品原產地認定，

市場普遍認為規則變更與關稅戰有關，有分析稱利好國產芯片替代。另外，消費電子、機器人概

念升幅靠前，滬深兩市超３１００個股收漲。



回顧全周，中國對美國對等關稅的強硬反擊超出預期，兩國互加關稅，最終特朗普為報復中

國反制，將對華稅率提升至１２５％，加上早前因芬太尼問題加徵的２０％關稅，累計對華關稅

達１４５％。中國除了對美國商品徵收８４％關稅，還有將美企列入貿易黑名單、管制稀土出口

及減少美國影片進口數量等措施。Ａ股周一（７日）重挫７﹒３％，創五年來最大單日跌幅，雖

然其後在中央匯金等組成的「中國版平準基金」入場撐市，連升四日，全周仍錄得３﹒１％跌幅

，連跌四周。



分析人士稱，短期類平準經濟助力股市企穩反彈，但結合各國歷史使用平準基金案例來看，

從中期視角出發，股市仍需依靠政策支持，提振經濟預期。與此同時中美貿易摩擦有升級跡象，

儘管美國對部分國家暫停徵收關稅，但對中國針對性較強，經濟影響不容忽視。



市場並關注中國如何布局貿易體系。外交部今天宣布，國家主席習近平下周將對越南、馬來

西亞、柬埔寨進行國事訪問。此外，中共中央周邊工作會議亦於本周舉行，會上習近平強調要聚

焦建構周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。中國積極加強與周邊國家的夥伴關係，設法

緩和中美貿易戰升級給國內經濟帶來的衝擊。



＊特斯拉中國停售新車，車股受惠上揚＊



中美關稅戰對各行業的影響逐漸顯現，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）中國官網近日默默取消了

Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ兩款電動車的「立即訂購」選項，僅保留「查看現車」，等同

於暫停這兩款高階車型的訂單。



目前特斯拉面向中國市場的４款車型中，在上海生產的Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ依

然能夠接受訂購；但Ｍｏｄｅｌ Ｓ和Ｍｏｄｅｌ Ｘ完全依賴在美國生產並出口至中國，因中

美關稅戰正在持續推升成本，這兩款車型已無法接受訂購。



據乘聯分會數據計算，今年３月特斯拉上海超級工廠交付超７﹒８８萬輛；１－３月，特斯

拉上海超級工廠交付Ｍｏｄｅｌ ３和煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ超１７﹒２萬輛，其中國內銷量達到

１３﹒７２萬輛，創２０２２年以來第一季最高紀錄。



值得留意的是，歐盟和中國已同意研究為中國製電動汽車設定最低價格，以此取代歐盟去年

加徵的關稅。歐盟委員會發言人表示，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在過去２４小時內，與中國商務

部部長王文濤進行了交談，雙方同意研究設定最低價格。中國商務部亦表示，雙方將立即開展電

動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。



兩消息均利好國產車，今日中資車企股價齊漲，比亞迪（０１２１１）彈逾７％，吉利汽車

（００１７５）收升６﹒４％，小鵬汽車（０９８６８）漲６﹒７％，理想汽車（０２０１５）

揚５﹒６％，小米（０１８１０）升２﹒８％，廣汽集團（０２２３８）升２﹒２％。



＊半導體股集體大漲，國產替代加速＊



半導體板塊今日走勢強勁，個股集體大漲，中芯國際（００９８１）升近６％，貝克微

（０２１４９）領漲板塊，收升１４﹒６％；另華虹半導體（０１３４７）飆逾１４％，英諾賽

科漲逾７％，宏光半導體（０６９０８）升超６％。



美國對華關稅稅率節節上升，中國強硬反制。這帶動了市場囤積美系芯片公司產品的熱潮，

甚至傳出英偉達的芯片進口亦將被加稅。中國半導體行業協會明確英偉達Ｈ２０等美國以外生產

的芯片進口豁免反制關稅。



今日，中國半導體協會發文強調，根據海關總署的相關規定，「集成電路」流片地認定為原

產地，建議企業在進口集成電路時，進口報關原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。



據《財新》報道，這意味著包括英偉達ＡＩ芯片Ｈ２０等在內的由美國半導體公司設計、在

美國以外的地區代工的芯片，確認不受中國反制關稅影響。事實上，通過合規途徑進口的此類芯

片本就不受中國對美國產品加關稅影響，海關認定規則也並未改變。最近市場上對於原產地認定

的規則出現了很多不同的信息，半導體協會才重發海關規定以對不實信息進行糾正。



有券商分析師指出，模擬芯片多採用ＩＤＭ模式，前十大模擬芯片公司中半數為美國公司。

若關稅以製造環節定義原產地，美國模擬公司或受衝擊。當前模擬國產化率約為２０％－３０％

水位，國產替代空間巨大。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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