《Ａ股焦點》半導體領漲，行業協會改變原則認定：流片地為原產地

《經濟通通訊社１１日專訊》截至中午收盤，Ａ股半導體板塊領漲行業板塊，升逾５％。晶

華微（滬：６８８１３０）、美芯晟（滬：６８８４５８）、富滿微（深：３００６７１）、納

芯微（滬：６８８０５２）等漲停，華虹公司（滬：６８８３４７）漲逾１４％。



據中國半導體行業協會微信公眾號消息，４月１１日，中國半導體行業協會發布關於半導體

產品「原產地」認定規則的緊急通知。



通知指出，根據海關總署的相關規定，「集成電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，

即流片地認定為原產地。中國半導體行業協會建議：「集成電路」無論已封裝或未封裝，進口報

關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。



中國半導體行業協會表示，未來將繼續配合海關總署，推動建立更清晰的原產地認定細則，

助力行業在全球化分工中維護供應鏈穩定。企業應以此為契機，優化產能配置。



分析指，此次緊急通知的發布，與近期全球半導體產業鏈調整及關稅規則變化密切相關。

２０２５年以來，美國等國家對進口半導體產品加徵關稅時，原產地認定成為影響稅負的關鍵因

素。中國作為全球半導體重要消費市場和製造基地，明確流片地為原產地，有助於企業合理規劃

產能布局，降低關稅合規風險。（ｊｑ）

