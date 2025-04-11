【歐盟加稅】歐盟與中國研為電動車設最低價格以取代關稅

《經濟通通訊社１１日專訊》歐盟執委會發言人周四（１０日）表示，歐盟和中國已同意研

究為中國製造的電動汽車設定最低價格，以此取代歐盟去年加徵的關稅。《德國商報》早些時候

報道稱，相關磋商已經開始。



歐盟委員會發言人表示，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在過去２４小時內，與中國商務部部長王

文濤進行了交談，雙方同意研究設定最低價格。中國商務部在一份聲明中表示，雙方將立即開展

電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。



歐盟去年１０月開始實施對中國電動車徵收最高４５﹒３％關稅的計劃，但布魯塞爾和北京

提出了通過可能的最低價格承諾（即進口汽車價格承諾）來取消關稅的想法。謝夫喬維奇此前曾

表示，任何最低價格都必須與歐盟關稅一樣有效且實際可行。



目前，歐盟對比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）汽車加徵１７％的關稅，吉利

（００１７５）和上汽（滬：６００１０４）分別面臨１８﹒８％和３５﹒３％的關稅，這是都

是在１０％的歐盟標準汽車進口關稅基礎上加徵的。德國汽車工業協會對中歐之間的磋商表示歡

迎，稱這些關稅是一個「錯誤」，並主張通過磋商解決問題。（ｒｙ）

