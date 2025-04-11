  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

11/04/2025 08:44

【歐盟加稅】歐盟與中國研為電動車設最低價格以取代關稅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》歐盟執委會發言人周四（１０日）表示，歐盟和中國已同意研
究為中國製造的電動汽車設定最低價格，以此取代歐盟去年加徵的關稅。《德國商報》早些時候
報道稱，相關磋商已經開始。
　
　　歐盟委員會發言人表示，歐盟貿易執委謝夫喬維奇在過去２４小時內，與中國商務部部長王
文濤進行了交談，雙方同意研究設定最低價格。中國商務部在一份聲明中表示，雙方將立即開展
電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。
　
　　歐盟去年１０月開始實施對中國電動車徵收最高４５﹒３％關稅的計劃，但布魯塞爾和北京
提出了通過可能的最低價格承諾（即進口汽車價格承諾）來取消關稅的想法。謝夫喬維奇此前曾
表示，任何最低價格都必須與歐盟關稅一樣有效且實際可行。
　
　　目前，歐盟對比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）汽車加徵１７％的關稅，吉利
（００１７５）和上汽（滬：６００１０４）分別面臨１８﹒８％和３５﹒３％的關稅，這是都
是在１０％的歐盟標準汽車進口關稅基礎上加徵的。德國汽車工業協會對中歐之間的磋商表示歡
迎，稱這些關稅是一個「錯誤」，並主張通過磋商解決問題。（ｒｙ）

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 中美緊張升級＋大行唱好，金價抽高金礦股及黃金ET...

10/04/2025 16:48

關稅戰

圍堵中國 | FOCUS | 債息逼宮侵侵又眨眼，北京謀周邊...

10/04/2025 13:24

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處