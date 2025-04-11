《中國房產》機構：土拍溢價率重新突破１０％，杭州宅地收入居首

《經濟通通訊社１１日專訊》過去三年一直低迷的土地市場在２０２５年開年後出現明顯逆

轉。 據中指研究院統計，過去一周（３月３１日至４月６日），４０個一二線城市涉宅地塊的

平均溢價率為２１﹒０９％。其中，二線城市的宅地平均溢價率達２２﹒７４％。



克而瑞研究中心亦持續關注９０個重點城市的土拍情況。據該機構監測，從２月下旬起，這

些重點城市周度土拍平均溢價率開始突破１０％；至４月６日，該指標已連續七周保持在１０％

以上。同期，這些城市的土地平均流拍率為２﹒６％，降至近年低位。



＊一季度３００城成交宅地面積降幅收窄近１８個百分點＊



《財新》報道稱，房地產行業風險於２０２１年下半年暴露，之後樓市急轉直下，企業的資

金捉襟見肘，開發商大多無力拿地。過去三年多，土地市場鮮有溢價成交，平均溢價率長期都在

１０％以下。



２０２４年９月底，中共中央政治局召開會議首次提出，「要促進房地產市場止跌回穩」。

中央表態成為此輪房地產周期的重要轉折點。當年四季度起，市場氣氛回暖，核心城市樓市出現

階段性企穩，積極情緒逐漸傳導至土地市場。



２０２５年以來，土拍活躍度持續上升。據中指研究院統計，一季度，全國３００城合共成

交住宅用地８００７萬平方米，同比下降４﹒５％，降幅較２０２４年全年收窄１７﹒７個百分

點。



＊一季度３００城土拍平均溢價率同比升８﹒１個百分點＊



雖然成交規模略有萎縮，但高溢價地塊頻現，拉升了賣地收入。據中指研究院測算，一季度

，３００城土拍平均溢價率同比提升８﹒１個百分點至１３﹒６％。這些宅地帶來約４０００億

元人民幣土地出讓金，同比增長２６﹒５％。而在２０２４年，上述３００城的宅地出讓金同比

減少２６﹒０％。



值得關注的是，此輪土地市場「高熱」以點狀呈現，不同能級城市分化加劇。三四線城市土

拍仍以底價成交為主，一季度平均溢價率僅為３﹒６％；一線及強二線城市則有多宗地塊刷新地

價紀錄，兩類城市的平均溢價率分別達１６﹒９％、１９﹒１％。



＊一季度杭州宅地收入５９６億居全國首位＊



具體來看，杭州即是開年供地提速的典型城市之一。據財新統計，１月９日至３月２７日，

杭州總共披露了八批市本級擬出讓住宅用地清單，其中包含２０宗地塊，供應總土地面積約

７６﹒０７萬平方米。各批宅地大多在清單披露第二天正式掛牌，前七批合計１８宗宅地已於２

月２６日至４月１０日間競拍完畢。



據中指研究院統計，２０２５年一季度，杭州的宅地出讓收入約為５９６億元人民幣，同比

增加１４９％，這一金額居全國各大城市首位。同期，杭州宅地平均溢價率高達４３﹒３％。

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