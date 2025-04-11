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AH股新聞

11/04/2025 14:13

【關稅戰】中國限制好萊塢電影進口，特朗普：我聽過更糟的事

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易戰持續升溫，特朗普政府證實對中國的關稅稅率已累
計到１４５％；北京則在１０日回敬８４％的關稅，並限制好萊塢電影進口。特朗普今日被問及
此事時說：「我想我聽過更糟糕的事。」
　
　　據《路透》引述業內分析師報道，中國這項措施造成的財務影響可能微乎其微，因為近年來
好萊塢電影在中國的票房收入大幅下降。
　
　　過去３０年，中國每年進口１０部好萊塢電影。中國國家電影局表示，特朗普的關稅行動將
進一步削弱中國國內對美國電影的需求。中國國家電影局在網站表示：「我們將遵循市場規則，
尊重觀眾選擇，適度減少美國電影的進口數量。」
　
　　中國是全球第２大電影市場，好萊塢影業曾一度將目光投向中國，希望藉此提升票房表現。
但中國國產電影在國內表現日益超越好萊塢，今年「哪吒之魔童鬧海」（哪吒２）超越皮克斯
（Ｐｉｘａｒ）「腦筋急轉彎２」（Ｉｎｓｉｄｅ　Ｏｕｔ　２）成為全球史上票房最高的動畫
電影。
　
　　目前好萊塢電影票房在中國的電影市場僅佔５％；而好萊塢片商僅能取得票房收入的２５％
，而在其他國家和地區，往往可分得一半以上。目前尚不清楚中國今年是否會允許幾部好萊塢大
片上映。（ｊｑ）

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