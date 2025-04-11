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AH股新聞

11/04/2025 14:45

【關稅戰】大摩：或下調中國經濟預測，建議實施「兩個３０戰略」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊發表報告指，貿易戰
２﹒０對中國經濟的影響遠超２０１８至２０１９年，今年經濟增長面臨實質性下行風險，內地
政策需加速，否則難以抵消關稅衝擊。該行指不排除下調內地今年經濟增長預測，而人民幣今季
將提前貶值，但不會大幅貶值。
　
＊對內地經濟增長或調低至４％＊
　
　　邢自強指，內地及其供應鏈夥伴通過談判來降低關稅的難度較大，面對出口下滑（預期１至
１﹒５個百分點）和通縮加劇的影響（約０﹒５個百分點），將拖累內地經濟增速１﹒５至２個
百分點，現有政策包括２萬億元人民幣的廣義財政擴張以及地方債務置換，將抵消其中０﹒８個
百分點，鑑於內地或不會推出足夠政策刺激來抵禦剩餘約０﹒９個百分點的衝擊，故今年
４﹒５％的經濟增長預將面臨下行風險約０﹒５個百分點，意味或調低至４％。
　
＊建議到２０３０年對非美國家關稅降至零、國內消費增加３０％＊
　
　　邢自強建議實施「兩個３０戰略」。一是到２０３０年，將對非美國家（地區）的關稅降到
零，對外商直接投資和民營企業投資准入限制降到零，將國內產業補貼降到零；二是到２０３０
年，實現國內消費比當前增加３０％，即增加３萬億美元，來填補美國貿易保護主義造成的全球
需求缺口。
　
　　邢自強認為，美國總統特朗普的關稅已經對美國經濟造成了「永久性的傷痕」，體現在兩個
層面。一是企業不敢投資，消費者面臨更高的物價，股市下跌，財富縮水，今年衰退風險大增；
二是，面對美國翻雲覆雨、朝秦暮楚的關稅政策和保護主義政策，跨國企業將無所適從，這是更
重要的「永久性傷疤」。
　
　　他認為，這種情況下，可能會對冷戰之後形成的「美國例外論」、「美國一枝獨秀論」的宏
觀邏輯敘事產生重大衝擊。「中國已經對反擊（特朗普）關稅展現了勇氣……接下來是要有智慧
地去對沖和有戰略地去破局。」（ｊｑ）

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