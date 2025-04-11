【關稅戰】中物聯公共採購分會倡議：優先買國產設備、材料和服務

《經濟通通訊社１１日專訊》中物聯公共採購分會發布關於應對美國霸凌關稅，助力國內經

濟穩定發展的倡議書。該會指，美國以所謂「對等關稅」名義，單方面加徵高額關稅，為全球貿

易蒙上陰翳，更對中國部分外貿企業造成挑戰。堅決反對美國政府貿易保護主義的做法，堅決擁

護中國政府為維護國家利益和企業權益所採取的一切應對措施。



該會呼籲並建議以下行動：一是鍛造「自主鏈核」，強化供應鏈戰略。以採購為戰略紐帶，

優先採購國產尖端設備、核心材料與服務，將產業鏈的「斷點」轉化為自主可控的「核心支點」

。



二是建立「護航清單」，精準扶持受影響企業。各會員單位可聯合行業協會，梳理受關稅影

響企業的技術優勢與產品特色，形成動態化、精準化的採購推薦名錄，讓「隱形冠軍」在國內市

場熠熠生輝。



三是開闢綠色通道，激活需求側改革。在合規前提下，簡化對優秀外貿企業的資質審核流程

，探索「首購首用」激勵機制，以需求側改革助推供給側升級。



四是深化協同創新，打通產學研用鏈條。推動採購鏈與創新鏈深度融合，通過「聯合研發＋

訂單前置」模式，助力企業將出海受阻的先進技術轉化為國內市場的差異化競爭力。



五是搭建「供需鵲橋」，強化合作交流機制。積極參與協會組織的「政企採購生態大會」「

產業鏈協同創新論壇」、專題研討會等活動，加強與供應商、科研機構及金融機構協作交流、共

創共享，促進產業鏈上下游精準對接、協同發展。（ｊｑ）

