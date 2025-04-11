【關稅戰】內地芯片渠道商：美系公司暫停新訂單報價，料大幅提高

《經濟通通訊社１１日專訊》中國半導體行業協會今日發布關於半導體產品「原產地」認定

規則的緊急通知，「集成電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片（註：試生產）地

認定為原產地。據《第一財經》報道，這意味著，部分在美國流片生產的半導體產品可能因關稅

影響而漲價。



報道引述芯片渠道商稱，不少美系芯片公司的新增訂單都已暫停報價，大家都在評估影響。

「整理新規報價需要一段時間，但不會持續太久，不過顯而易見的是，按照關稅比例，美國流片

的芯片成本將會大幅提高，他們已經感受到了市場的流動風向。」一家芯片報關公司的負責人說

，「現在沒有人敢報價，貨在天上飄，落地的時候市場可能是另外的價格了。」



另一位芯片渠道商表示，以前大家對原產地的認定可能就是看產品標籤，其實界定沒有那麼

嚴格，另外因為大多數封測產能都在東南亞區域，行業原本認為關稅帶來的影響不是很大，但如

果認定是流片環節，那意味著通過美國晶圓廠製造的芯片將會加收高額關稅，比如ＴＩ德州儀器

、英特爾等，短期內對相關公司的模擬芯片需求將會轉移至國內。



一芯片廠商負責人指出，目前看來，影響比較大的還是流片在美國的模擬芯片，這些國內能

做的廠商比較多，但是數字芯片暫時還沒有太大的波動，這部分產能很多都在台灣以及亞洲區域

。（ｊｑ）

