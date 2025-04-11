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AH股新聞

11/04/2025 15:49

【關稅戰】路透：越南考慮嚴審部分對華貿易，避免美國懲罰性關稅

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家主席習近平１４日（下周一）至１５日對越南進行國事訪
問之際，據《路透》引述政府文件及熟悉內情的消息人士報道，為了避免美國的懲罰性關稅，越
南準備嚴查通過其領土運往美國的中國商品，並將加強對敏感的對華出口產品的控制。
　
　　美國早前宣布對越南商品徵收的對等關稅高達４６％，其後特朗普又宣布暫緩實施９０日。
越南政府表示，美越已同意啟動貿易協定談判、積極考慮消除雙方非關稅壁壘，加強協調、控制
與預防貿易欺詐行為。
　
　　報道指，白宮貿易高級顧問納瓦羅（Ｐｅｔｅｒ　Ｎａｖａｒｒｏ）等美國高級官員，都對
貼有「越南製造」標籤但適用較低關稅的中國產品輸美表示關切。而依賴出口的越南希望將關稅
降至２２％至２８％，甚至更低。
　
　　對於習近平下周訪問越南，消息人士透露，習近平訪問期間，越南航空監管機構可能批准中
國商飛公司的飛機在該國運營。此外，據中國外交部發言人林劍介紹，訪問越南期間，習近平將
同越共中央委員會總書記蘇林舉行會談，會見越南國家主席梁強、總理範明政、國會主席陳青敏
。中方期待同越方一道以此訪為契機，鞏固同志加兄弟的中越傳統友誼，增進戰略互信，深化務
實合作，推動中越命運共同體建設走深走實，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。（ｃｔ）

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