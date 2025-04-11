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AH股新聞

11/04/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１３％，特朗普稱希望與中國達成協議

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普的關稅變動再次震撼全球，周四（１０日）美
股和油價下挫，市場憂心中美兩個最大經濟體之間的貿易戰繼續升級。分析師認為，由於關稅政
策的不確定性，股市有陷入熊市的危險。全球恐慌下，特朗普本人也表示希望與中國達成貿易協
議。
　
　　滬深股市今早「低氣壓」，滬綜指低開０﹒１３％，報３２１９﹒５１點，深成指低開
０﹒７５％，創業板指低開０﹒７７％。農業種植及畜牧股現回吐。
　
　　白宮證實，特朗普對華所徵收的１２５％是對等關稅，連同此前芬太尼問題加徵的２０％關
稅，對中國徵收的總關稅為１４５％。同時，美國將從５月２日起對從內地及香港寄出的價值不
超過８００美元的小額包裹，徵收其申報價值的１２０％稅項或每件１００美元，較先前公布的
９０％或每件７５美元進一步上升。不過，特朗普４月１０日主持內閣會議時表示，希望和中國
達成協議，他很尊重中國國家主席習近平，「他是我多年的朋友」，相信雙方終能找到對兩國都
有益的解決方案。惟他亦重申了自己的論點，即中國長期以來「佔了美國的便宜」。
　
　　中國方面暫時未再升級美國進口產品稅率，而是多方面反制。國家電影局表示，美國政府對
中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低，國家電影局將遵循
市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。
　
　　人民銀行公布，今日進行２８５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日無逆回
購到期，即今日淨投放２８５億元。本周公開市場共有７６３４億元逆回購到期，對沖本周人行
進行的４７４２億元逆回購，即全周共收水２８９２億元。（ｒｙ）

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