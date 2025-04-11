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AH股新聞

11/04/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１２％，芯片半導體集體衝高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股三大指數今早低開，隨著芯片股集體衝高，三大股指近午
間收市時翻紅，滬綜指半日收升０﹒１２％，深成指揚０﹒１９％，創業板指升０﹒５２％。滬
深兩市半天成交７７１４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段縮量３４１１億元或
３１％。
　
　　中國半導體行業協會發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，根據海關總署的
相關規定，「集成電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。中國半
導體行業協會建議：「集成電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠
（即芯片製造過程中晶圓被加工的工廠）」所在地為準進行申報，而不是根據後續封裝或其他加
工的地點。
　
　　半導體芯片股集體爆發，納芯微（滬：６８８０５２）及聖邦股份（深：３００６６１）升
２０％封板，海光信息（滬：６８８０４１）半日漲超５％，寒武紀（滬：６８８２５６）升
２﹒５％。
　
　　另外，黃金板塊跟隨國際金價上行，四川黃金（深：００１３３７）漲停，赤峰黃金
（滬：６００９８８）升８﹒４％。金飾價亦新高，周生生足金飾品標價已達９９１元╱克，相
比４月７日９１２元╱克，短短四日內累計漲近８０元。
　
　　下跌方面，農業股集體調整，單種植板塊上午挫８﹒６％，雞肉養殖跌近４％；萬向德農
（滬：６００３７１）跌停，神農種業（深：３００１８９）跌近１３％。（ｒｙ）

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