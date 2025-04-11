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AH股新聞

11/04/2025 15:05

《Ａ股行情》中美博弈驚心，滬指收升０﹒４５％，全周仍跌３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中美博弈驚心動魄，投資者觀望全球兩大經濟體之間的貿易紛
爭，滬深股市今日縮量收升，滬綜指連彈四日，今日升０﹒４５％，收報３２３８﹒２３點，深
成指亦升０﹒８２％，創業板指漲１﹒３６％。兩市全天成交１﹒３５萬億元（人民幣．下同）
，較上個交易日縮量２６０８億元或１６％。
　
　　半導體板塊領漲大市，收升近５％；納芯微（滬：６８８０５２）、聖邦股份
（深：３００６６１）等多股漲停。中國半導體行業協會宣布調整半導體產品原產地認定，市場
普遍認為規則變更與關稅戰有關，有分析稱利好國產芯片替代。另外，消費電子、機器人概念升
幅靠前，滬深兩市超３１００個股收漲。
　
　　回顧全周，中國對美國對等關稅的強硬反擊超出預期，兩國互不相讓、互加關稅，最終特朗
普為報復中國反制，將對華稅率提升至１２５％，加上早前因芬太尼問題加徵的２０％關稅，累
計對華關稅達１４５％。中國目前對美國進口商品徵收８４％關稅，另外還有將美企列入貿易黑
名單、管制稀土出口及減少美國影片進口數量等措施。Ａ股周一（７日）重挫７﹒３％，創五年
來最大單日跌幅，雖然其後在中央匯金等組成的「中國版平準基金」入場撐市，連升四日，全周
仍錄得３﹒１％跌幅，連跌四周。
　
＊習近平今年首出訪，料意圖鞏固夥伴國關係＊
　
　　分析人士稱，短期類平準經濟助力股市企穩反彈，但結合各國歷史使用平準基金案例來看，
從中期視角出發，股市仍需依靠政策支持，提振經濟預期。與此同時中美貿易摩擦有升級跡象，
儘管美國對部分國家暫停徵收關稅，但對中國針對性較強，經濟影響不容忽視。
　
　　市場並關注中國如何布局貿易體系。外交部今天宣布，國家主席習近平下周將對越南、馬來
西亞、柬埔寨進行國事訪問。此外，中共中央周邊工作會議亦於本周舉行，會上習近平強調要聚
焦建構周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。中國積極加強與周邊國家的夥伴關係，設法
緩和中美貿易戰升級給國內經濟帶來的衝擊。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７５０﹒５２　＋０﹒４１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２３８﹒２３　＋０﹒４５　　　　５８０７﹒９１　　
　　深證成指　　９８３４﹒４４　＋０﹒８２　　　　７６７８﹒７４　　
　　創業板指　　１９２６﹒３７　＋１﹒３６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１１﹒７１　＋２﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５４﹒６８　　＋０﹒６４　　　　　１﹒１１　　　　
　　深證Ｂ指　　１１６４﹒９６　－０﹒０８　　　　　０﹒７４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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