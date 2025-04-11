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11/04/2025 09:29

【人行操作】人行２８５億逆回購利率持平，全周收水２８９２億

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行２８５億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放２８５億元。
　
　　本周公開市場共有７６３４億元逆回購到期，對沖本周人行進行的４７４２億元逆回購，即
全周共收水２８９２億元。（ｊｑ）

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