【人行操作】人行２８５億逆回購利率持平，全周收水２８９２億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行２８５億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平１﹒５％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放２８５億元。
本周公開市場共有７６３４億元逆回購到期，對沖本周人行進行的４７４２億元逆回購，即
全周共收水２８９２億元。（ｊｑ）
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11/04/2025 09:29
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