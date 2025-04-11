《Ａ股焦點》ＴＣＬ華星１１３億購ＬＧ　Ｄｉｓｐｌａｙ廣州廠

《經濟通通訊社１１日專訊》據《韓聯社》報道，韓國金融監督院電子公示系統最新數據顯

示，韓國ＬＧ集團旗下顯示器製造商ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ將旗下廣州ＬＣＤ工廠，以

２﹒２４６６萬億韓圜（約１１３億元人民幣）的價格出售給ＴＣＬ華星光電技術有限公司

（ＴＣＬ華星）。



去年９月，ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ和ＴＣＬ華星簽署了「關於廣州ＬＣＤ面板廠和模組廠股

權轉讓」合同。當時預計的出售價格為２﹒０２５６萬億韓圜，但在去年廣州廠業績不俗、韓圜

對人民幣匯率貶值等因素影響下，實際出售價格高出２０００億韓圜以上。



ＴＣＬ科技（深：０００１００）曾在３月１８日公告稱，其子公司ＴＣＬ華星已完成對樂

金顯示（中國）有限公司１００％股權、樂金顯示（廣州）有限公司１００％股權的交易審批及

工商備案手續。



隨著出售價格敲定，且廣州工廠轉讓工作已於本月初完成，ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ全面終止

大型ＬＣＤ業務。ＴＣＬ華星已將廣州工廠更名為「Ｔ１１」並正式投產。



ＴＣＬ科技股價現跌０﹒７％，報３﹒９９元人民幣。（ｓｌ）

