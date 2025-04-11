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AH股新聞

11/04/2025 14:10

《Ａ股焦點》ＴＣＬ華星１１３億購ＬＧ　Ｄｉｓｐｌａｙ廣州廠

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《韓聯社》報道，韓國金融監督院電子公示系統最新數據顯
示，韓國ＬＧ集團旗下顯示器製造商ＬＧ　Ｄｉｓｐｌａｙ將旗下廣州ＬＣＤ工廠，以
２﹒２４６６萬億韓圜（約１１３億元人民幣）的價格出售給ＴＣＬ華星光電技術有限公司
（ＴＣＬ華星）。
　
　　去年９月，ＬＧ　Ｄｉｓｐｌａｙ和ＴＣＬ華星簽署了「關於廣州ＬＣＤ面板廠和模組廠股
權轉讓」合同。當時預計的出售價格為２﹒０２５６萬億韓圜，但在去年廣州廠業績不俗、韓圜
對人民幣匯率貶值等因素影響下，實際出售價格高出２０００億韓圜以上。
　
　　ＴＣＬ科技（深：０００１００）曾在３月１８日公告稱，其子公司ＴＣＬ華星已完成對樂
金顯示（中國）有限公司１００％股權、樂金顯示（廣州）有限公司１００％股權的交易審批及
工商備案手續。
　
　　隨著出售價格敲定，且廣州工廠轉讓工作已於本月初完成，ＬＧ　Ｄｉｓｐｌａｙ全面終止
大型ＬＣＤ業務。ＴＣＬ華星已將廣州工廠更名為「Ｔ１１」並正式投產。
　
　　ＴＣＬ科技股價現跌０﹒７％，報３﹒９９元人民幣。（ｓｌ）

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