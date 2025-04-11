《中國要聞》外交部：周邊外交優先，習近平今年首次外訪赴越馬柬

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外交部宣布，國家主席習近平將應邀在４月１４日至１５

日對越南進行國事訪問，並應邀在４月１５日至１８日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。



外交部發言人林劍今日在例行記者會介紹習近平今次外訪相關情況時指出，周邊是中國外交

的優先方向，中國和東南亞是命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴。日前中央周邊工作會議成功

召開，明確中方將繼續秉持親誠惠容周邊外交理念，同周邊國家開展友好合作，增進理解互信，

共同發展振興。



林劍稱，此次訪問是習近平今年的首次出訪，對推動中國同越南、馬來西亞、柬埔寨以及中

國東盟關係的整體發展具有重大意義，也將為地區乃至世界的和平穩定注入新動能。



＊習近平將分別與越馬柬領導人會晤＊



林劍介紹，訪問越南期間，習近平將同越共中央委員會總書記蘇林舉行會談，會見越南國家

主席梁強、總理範明政、國會主席陳青敏。中方期待同越方一道以此訪為契機，鞏固同志加兄弟

的中越傳統友誼，增進戰略互信，深化務實合作，推動中越命運共同體建設走深走實，為構建人

類命運共同體作出更大貢獻。



訪問馬來西亞期間，習近平將會見馬來西亞最高元首易卜拉欣，同安瓦爾總理舉行會談。中

方期待以此訪為契機，進一步加強兩國政治安全合作，深化發展戰略對接，密切文明交流互鑑，

加強在國際地區問題上的協調配合，推動雙邊關係朝著構建高水平戰略性中馬命運共同體方向邁

進，為「全球南方」團結自強、地區和平穩定發展作出新貢獻。



此外，習近平時隔９年再次訪問柬埔寨，訪問期間，習近平將分別會見西哈莫尼國王和莫尼

列太后，會見人民黨主席、參議院主席洪森親王，同洪瑪奈首相舉行會談，雙方將探討提升中柬

關係新定位，就政治互信、互利合作、安全保障、人文交流、戰略協作等五大領域深入交換意見

。相信習近平此訪將賦予中柬命運共同體新的時代內涵，推動中柬全面戰略合作夥伴關係取得更

多的積極成果，更好地造福兩國人民。（ｓｌ）

