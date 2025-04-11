  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/04/2025 16:05

【關稅戰】中國明起對美國商品關稅加至１２５％：美若再加不理會

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國務院關稅稅則委員會今日宣布，自２０２５年４月１２日起
，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率由８４％提高至１２５％，同時宣布，美國輸華商品在
目前關稅水平下已無市場接受可能性，如果美方再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。
　
＊美方違背基本的經濟規律和常識＊
　
　　國務院關稅稅則委員會發布關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告指，美國
政府２０２５年４月１０日宣布對中國輸美商品徵收對等關稅的稅率進一步提高至１２５％。美
方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌
脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對
外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自２０２５年４月１２日起，調整對
原產於美國的進口商品加徵關稅措施。有關事項如下：
　
　　一、調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》
（稅委會公告２０２５年第５號）規定的加徵關稅稅率，由８４％提高至１２５％。鑑於在目前
關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，
中方將不予理會。
　
　　二、其他事項按照《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》
（稅委會公告２０２５年第４號）執行。（ｓｌ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美國再加內地及香港小額包裹稅至120%，阿里京東...

11/04/2025 17:02

關稅戰

特朗普亂加關稅，意欲何為？

11/04/2025 07:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處