【ＦＯＣＵＳ】國際油價崩跌，ＯＰＥＣ＋逆向增產藏權謀

【ＦＯＣＵＳ】周三（９日）跳升的油價，周四（１０日）重回２０２１年以來最低，顯示

中美惡鬥引發全球衰退的陰影揮之不去。離奇的是，靠「油」發家的ＯＰＥＣ＋（石油輸出國組

織及俄羅斯）不惜自砸飯碗，宣布５月起擴大增產規模三倍。而美國３月ＣＰＩ錄５年來首次環

比下降的好消息背後，是高盛及ＥＩＡ（美國能源信息署）大幅下調今年油價預測。特朗普吹噓

「油價跌了」，代價會否是美國的能源霸權？



＊ＷＴＩ失守６０美元，巴菲特賬面損＊



油市喪鐘已響？１月中雙雙企於８０美元以上的布蘭特（Ｂｒｅｎｔ）及西德克薩斯

（ＷＴＩ）原油期貨，自「解放日（２日）」後愈跌愈急，後者最新失守６０美元大關，拖累衡

量能源價格變動的Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ Ｅｎｅｒｇｙ指數月初至今暴挫１５％。



面對美國３月ＣＰＩ錄５年來首次環比下降（其中能源ＣＰＩ降２﹒４％），特朗普發推高

呼「油價降了

」、「通脹降了」，渾然將一班石油大亨金主?諸腦後。西方石油、艾克森美孚、雪佛龍最新股

價，較高位分別回吐４９％、２３％、２０％；持有西方石油２８％股份的股神巴菲特，帳面損

失料達５０億美元。



＊無視財赤，沙特帶頭下月大增產＊



最離奇的是，ＥＩＡ下調全球石油需求由每日１２０萬桶至９０萬桶之際，ＯＰＥＣ＋於「

解放日」當天出其不意宣布，５月起每日增產４１﹒１萬桶，為原計劃１３﹒５萬桶的三倍，可

謂向油價的傷口上撒鹽

。高盛最新稱，「石油之王」沙特今年財赤可能飆升至６７０億美元，較早前石油巨擘沙特阿美

亦預計，２０２５年股息將由去年的１２４０億美元，大降三成至８５０億美元。



那麼，表面看是沙特王儲薩勒曼（ＭＢＳ）帶頭向特朗普示好，以及懲戒伊拉克、哈薩克斯

坦

、俄羅斯等長期未遵守指定配額的「壞孩子」，ＯＰＥＣ＋自殘式增產的背後意圖到底為何？最

大可能即是不惜以本傷人，鞏固市場份額。



＊頁岩油臨逆風，衝擊美能源霸權＊



一直以來，ＯＰＥＣ＋的最大競爭對手美國頁岩油巨企，鑽探新井並獲利的關鍵平衡點約為

６２美元。特朗普關稅已令頁岩油公司面對成本（如鋼管、機械）上升威脅，油價走跌更將擠壓

高成本生產商的債務槓桿，最終恐令其關閉鑽井平台、推遲新的鑽探以削減資本支出，此長遠而

言，將有利於沙特。



無獨有偶，德州參議員克魯茲近日大肆批評特朗普的關稅政策，其所在的德克薩斯州正正是

美國頁岩油中心，僅二疊紀盆地日產量就高達每日６３０萬桶，牽涉４５萬個直接就業。此外，

美國頁岩油生產商在３月發布的達拉斯聯儲能源調查的匿名回覆中，也嚴厲批評關稅政策。



簡而言之，當特朗普為短期政治利益歡呼「油價跌了」，美國能源霸權的根基－－頁岩油產

業正處於巨大的不確定性中。

