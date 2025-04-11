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AH股新聞

11/04/2025 08:04

【企業盈喜】中金公司（０３９０８）料首季淨利潤升最多７０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，預期截
至今年３月３１日止首季淨利潤１８﹒５８億元至２１﹒０６億元人民幣，按年增長５０％至
７０％。
　
　　該集團指，預期一季度純利上升因積極把握市場機遇，推進各項成本管控措施，財富管理、
股票業務等業務條線均錄較大幅度增長。該集團繼續錨定打造一流投資銀行的戰略目標，積極服
務實體經濟，不斷鞏固核心競爭力，推動業務發展。（ｗｈ）

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