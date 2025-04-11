【企業盈喜】金力永磁（０６６８０）料首季盈利升最多６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，預期截
至今年３月３１日止首季淨利潤約１﹒５億至１﹒６億元（人民幣．下同），按年升５０％至
６０％，扣除非經常性損益之純利９７８９萬至１億元，升３至３﹒４倍。
該集團指，預期溢利上升因營業收入升逾１０％，專注於新能源汽車及汽車零部件、節能變
頻空調、風力發電、機器人及工業伺服電機、３Ｃ和低空飛行器等核心應用領域。（ｗｈ）
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11/04/2025 08:02
《經濟通通訊社１１日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，預期截
至今年３月３１日止首季淨利潤約１﹒５億至１﹒６億元（人民幣．下同），按年升５０％至
６０％，扣除非經常性損益之純利９７８９萬至１億元，升３至３﹒４倍。
該集團指，預期溢利上升因營業收入升逾１０％，專注於新能源汽車及汽車零部件、節能變
頻空調、風力發電、機器人及工業伺服電機、３Ｃ和低空飛行器等核心應用領域。（ｗｈ）
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