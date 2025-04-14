【關稅戰】海關：中國出口面臨複雜嚴峻形勢，但「天塌不下來」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人呂大良表示，中國出

口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但是「天塌不下來」。近年來，中國積極構建多元化市場，深

化與各方的產業鏈供應鏈合作，這不僅賦能了對方發展，也增強了自身的韌性。同時，中國內需

市場廣闊，是重要的大後方。將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外部環境的不確定

性。



國際市場需求方面，一季度，全球製造業ＰＭＩ均值是４９﹒９％，高於去年四季度，也高

於去年同期。其中，亞洲、非洲３月份的製造業均在擴張期間。海關數據顯示，中國對上述地區

出口分別增長７﹒８％、１２﹒５％，增速均高於整體。歐盟和英國的消費支出環比增加，消費

者信心指數也相對穩定，推動了上述市場對我產品的需求。一季度，中國對１７０多個國家和地

區的出口都實現了增長。



國內產業創新方面，中國製造高端化、智能化、綠色化轉型動能強勁。比如說，中國的船舶

和海洋工程裝備出口連續４年保持增長勢頭，一季度繼續增長１０﹒８％；專用裝備出口連續９

年增長，一季度增長１６﹒２％。中國的新能源產品繼續在全球綠色轉型中發揮重要作用，一季

度，風力發電機組、鋰電池、電動汽車等出口分別增長４３﹒２％、１８﹒８％和８﹒２％。

