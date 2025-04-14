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AH股新聞

14/04/2025 11:43

【數據解讀】海關：受累大宗商品價跌、工作日減，首季進口降６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》今年一季度，中國進口４﹒１７萬億元人
民幣，下降６％。海關總署新聞發言人呂大良表示，首季進口增速下降是多方面因素共同作用的
結果。其中，受國際大宗商品價格下跌的影響，一季度，中國鐵礦砂和煤炭的進口均價跌幅都超
過了兩成，原油、大豆的進口均價也分別下跌了５﹒７％和１６﹒６％，這些價格因素影響整體
進口增速２﹒６個百分點。此外，跟去年相比，今年一季度少了２個工作日，這個因素也影響進
口增速約２個百分點。
　
＊進口增長空間巨大＊
　
　　他指出，當前和未來一段時間，中國進口增長空間巨大，中國大市場始終是世界的大機遇。
國內工業生產較快增長，帶動零部件和設備進口增加。３月份，中國製造業ＰＭＩ繼續位於擴張
區間，製造業景氣水平也在繼續回升。其中，計算機通信電子設備、鐵路船舶航空航天設備等行
業產需較快釋放，相關行業所需的關鍵零部件和高技術裝備進口普遍增長。一季度，中國進口的
自動數據處理設備零部件、船舶和海洋工程裝備分別增長了９５﹒６％和５２﹒５％。
　
　　中國是全球製造業第一大國和第二大消費市場，我們有１４億多人口、有４億多中等收入群
體，各類消費場景蓬勃發展，無論是從工業生產還是從居民消費來看，市場的需求都很大。特別
是中國始終堅持擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放，積極擴大進口，與世界各
國共享發展機遇。

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