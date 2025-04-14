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AH股新聞

14/04/2025 08:23

【關稅戰】美豁免徵收部分電子產品關稅，商務部：修正錯誤一小步

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》美國１２日公布備忘錄，豁免計算機、智
能手機、半導體製造設備、集成電路等部分產品的對等關稅，豁免適用於本月５日起輸入美國的
產品。
　
　　據《彭博》引述研究機構數字報道，根據美國去年數據，美方今次公布的豁免清單，涉及接
近３９００億美元商品，當中逾１０１０億美元為中國貨，其中智能電話佔最大部分。
　
＊中方敦促美方正視各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步＊
　
　　中國商務部新聞發言人對此回應，中方正在對有關影響進行評估，這是繼美方４月１０日暫
緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整。應該說，這是美
方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。
　
　　發言人並稱，以一紙行政令出台所謂「對等關稅」，不僅違背基本的經濟規律和市場規律，
也是對國家間互補合作和供需關係的無視。「對等關稅」自４月２日推出以來，不僅沒有解決美
自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人
不利己。
　
　　中方對中美經貿關係的立場是一貫的。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話
，「解鈴還須系鈴人」。敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，
徹底取消「對等關稅」的錯誤做法，回到相互尊重，通過平等對話解決分歧的正確道路上來。
　
＊對華加關稅打擊蘋果等美企，特朗普稱不能依賴中國＊
　
　　美媒早前報道，特朗普４月對來自中國的產品加徵１２５％的對等關稅，對蘋果公司等大部
分產品在中國生產的科技公司造成打擊。美國白宮發言人萊維特表示，特朗普明確指出美方不能
再在生產半導體、晶片、智能電話等關鍵技術上依賴中國。

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