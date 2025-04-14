《駐京專電》四部門強化體育基礎設施建設金融保障，滿足融資需求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行等四部門聯合印發意見。其中提出，

強化體育基礎設施建設金融保障。積極支持體育領域重大工程、重點項目建設，加大對體育場館

、體育服務綜合體、冰雪運動場地、高質量戶外運動目的地等體育基礎設施建設和運營的支持力

度，支持發展體育與文化、旅游、康養相融合的新模式、新業態，切實滿足相關經營主體合理融

資需求。



＊支持符合條件的、產品有競爭力的體育企業上市＊



《關於金融支持體育產業高質量發展的指導意見》提出，構建對接精準、資金配置高效的股

權融資模式。鼓勵發展股權融資，提升體育產業直接融資比重。以全面實行股票發行註冊制為契

機，支持符合條件的、產品有競爭力的體育企業通過發行上市、再融資、併購重組、新三板掛牌

等方式融資發展。



健全風險投資引導機制，鼓勵私募股權機構對創新性強、業態新穎、群眾基礎好、具有快速

增長潛力的體育產業加大投入。進一步提升股權融資資金配置效率，既要保證核心企業的良性投

融資活動，也要滿足中小微體育企業的靈活融資需求，激發體育產業創新活力。



其中提出，充分發揮債券市場融資功能。引導金融機構運用小微企業專項金融債募集資金支

持體育企業發展。支持運營模式相對成熟、市場競爭力強、認可度高的體育企業選擇不同期限、

不同規模的債務融資品種進行信用融資。支持符合條件的體育企業發行公司債券，用於體育基礎

設施、大型體育場館、體育公園、健身步道等投資規模大、回報周期長的體育產業項目。

