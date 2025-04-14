  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2025 08:49

《駐京專電》四部門強化體育基礎設施建設金融保障，滿足融資需求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行等四部門聯合印發意見。其中提出，
強化體育基礎設施建設金融保障。積極支持體育領域重大工程、重點項目建設，加大對體育場館
、體育服務綜合體、冰雪運動場地、高質量戶外運動目的地等體育基礎設施建設和運營的支持力
度，支持發展體育與文化、旅游、康養相融合的新模式、新業態，切實滿足相關經營主體合理融
資需求。
　
＊支持符合條件的、產品有競爭力的體育企業上市＊
　
　　《關於金融支持體育產業高質量發展的指導意見》提出，構建對接精準、資金配置高效的股
權融資模式。鼓勵發展股權融資，提升體育產業直接融資比重。以全面實行股票發行註冊制為契
機，支持符合條件的、產品有競爭力的體育企業通過發行上市、再融資、併購重組、新三板掛牌
等方式融資發展。
　
　　健全風險投資引導機制，鼓勵私募股權機構對創新性強、業態新穎、群眾基礎好、具有快速
增長潛力的體育產業加大投入。進一步提升股權融資資金配置效率，既要保證核心企業的良性投
融資活動，也要滿足中小微體育企業的靈活融資需求，激發體育產業創新活力。
　
　　其中提出，充分發揮債券市場融資功能。引導金融機構運用小微企業專項金融債募集資金支
持體育企業發展。支持運營模式相對成熟、市場競爭力強、認可度高的體育企業選擇不同期限、
不同規模的債務融資品種進行信用融資。支持符合條件的體育企業發行公司債券，用於體育基礎
設施、大型體育場館、體育公園、健身步道等投資規模大、回報周期長的體育產業項目。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 避戰之選：美暫豁免智能電話及電腦等關稅，蘋概股及...

14/04/2025 13:25

關稅戰

關稅戰的下半場，是債務重組

13/04/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處