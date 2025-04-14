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AH股新聞

14/04/2025 11:11

【聚焦數據】東盟首季續居中國第一大貿易夥伴，製造業佔比達九成

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂
大良表示，今年一季度，東盟繼續穩居中國第一大貿易夥伴地位，進出口１﹒７１萬億元（人民
幣．下同），同比增長７﹒１％，佔中國整體外貿的比重提升到１６﹒６％。一季度，製造業產
品佔中國與東盟貿易的比重達到９０﹒１％，其中，中國對東盟出口平板顯示模組、汽車零配件
、鋰電池增速都超過兩成；中國自東盟進口自動數據處理設備的零部件、印刷電路、紡織原料等
保持增長。
　
　　呂大良表示，自２０１７年以來，東盟已經連續８年保持中國農產品第一大貿易夥伴。今年
一季度，中國自東盟進口的農產品５２６﹒５億元，增長１３﹒８％，對東盟出口農產品
３７９﹒２億元，增長１﹒４％。雙方的優勢農產品滿足了彼此的多樣化需求。
　
　　中國與東盟基礎設施互聯互通的建設扎實推進，使貿易往來更加順暢。一季度，中國以鐵路
、公路、水運、航空運輸對東盟的進出口分別增長了３７％、２３﹒２％、５﹒８％和
１６﹒４％。中老鐵路運行三年多來，累計開行貨物列車已經超過５萬列，西部陸海新通道鐵海
聯運無縫銜接，實現了「下船即上車、下車即上船」。
　
　　目前中國－東盟自貿區３﹒０版談判已經實質性結束，雙方將在數字經濟、綠色經濟、供應
鏈互聯互通等新興領域拓展互利合作，在標準和規則等領域加強互融互通，共同促進貿易便利化
及包容發展。

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