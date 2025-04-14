《神州頭條》財經報章頭版摘要：３月信貸、社融等金融數據超預期

《經濟通通訊社１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同印尼總統，就中印尼建交７５周年互致賀電

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４月１３日，國家主席習近平同印度尼西亞總統普拉博沃互致賀電，慶祝中印尼建交７５周年。

習近平強調，中印尼同為發展中大國和「全球南方」重要力量，雙方合作具有戰略意義和全球影

響。我高度重視中印尼關係發展，願同總統先生一道努力，以慶祝兩國建交７５周年為契機，進

一步深化兩國全面戰略合作，加強多邊戰略協調。



商務部回應美方豁免部分產品的「對等關稅」

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商務部新聞發言人１３日表示，美東時間４月１２日，美方公布相關備忘錄，豁免計算機、智能

手機、半導體製造設備、集成電路等部分產品的「對等關稅」，中方正在對有關影響進行評估。

發言人說，我們注意到，這是繼美方４月１０日暫緩對部分貿易伙伴征收高額「對等關稅」以來

，對相關政策做出的第二次調整。應該說，這是美方修正單邊「對等關稅」錯誤做法的一小步。



主要金融指標增速回升，支持實體經濟力度穩固

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中國人民銀行４月１３日發布的數據顯示，３月末，社會融資規模同比增長８﹒４％；人民幣貸

款餘額同比增長７﹒４％，增速較上月加快；廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長７﹒０％，增速

基本穩定。業內專家表示，金融對實體經濟的支持力度保持穩固。當前，中國宏觀政策還有空間

和余力，將根據形勢需要和外部影響動態調整，加強逆周期調節。





《上海證券報》



習近平同印尼總統，就中印尼建交７５周年互致賀電

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１３日，國家主席習近平同印度尼西亞總統普拉博沃互致賀電，慶祝中印尼建交７５周年。習近

平強調，中印尼同為發展中大國和「全球南方」重要力量，雙方合作具有戰略意義和全球影響。

我高度重視中印尼關係發展，願同總統先生一道努力，以慶祝兩國建交７５周年為契機，進一步

深化兩國全面戰略合作，加強多邊戰略協調。



企業與居民信貸需求升溫，３月信貸、社融等多項金融數據超預期

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人民銀行１３日發布的數據顯示，３月，人民幣貸款增加３﹒６４萬億元（人民幣．下同），同

比多增５４７０億元。「３﹒６４萬億元」處於高位水平，超出「３萬億元」左右的市場預測值

。在貸款高增、政府債券發行提速等因素支撐下，當月社融增量達５﹒８９萬億元，同比多增

１﹒０６萬億元。從貨幣供應看，３月末，中國廣義貨幣（Ｍ２）餘額３２６﹒０６萬億元，同

比增長７％；狹義貨幣（Ｍ１）餘額１１３﹒４９萬億元，同比增長１﹒６％。



分析人士：中國宏觀政策有空間和餘力，各項貨幣政策會繼續落地

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近期，美國「對等關稅」政策引發全球金融市場動蕩，也給各國貨幣政策制定帶來更大挑戰。分

析人士表示，當前世界政治經濟格局正在經歷深刻變化，不確定性影響加大，但中國宏觀政策還

有空間和余力，預計將根據形勢需要和外部影響動態調整、加強逆周期調節，未來各項貨幣政策

舉措還會繼續有效落地。





《證券時報》



習近平同印尼總統，就中印尼建交７５周年互致賀電

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４月１３日，國家主席習近平同印度尼西亞總統普拉博沃互致賀電，慶祝中印尼建交７５周年。

習近平強調，中印尼同為發展中大國和「全球南方」重要力量，雙方合作具有戰略意義和全球影

響。我高度重視中印尼關係發展，願同總統先生一道努力，以慶祝兩國建交７５周年為契機，進

一步深化兩國全面戰略合作，加強多邊戰略協調。



有效需求回暖，３月信貸社融數據超預期

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４月１３日，人民銀行發布的最新金融數據顯示，今年一季度，人民幣貸款增加９﹒７８萬億元

，其中，３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元。一季度社會融資增量累計為１５﹒１８萬億元，

其中，３月社融規模增量為５﹒８９萬億元，同比多增１﹒０６萬億元。３月末，廣義貨幣

（Ｍ２）同比增長７％，與上月持平；反映社會資金活化程度的狹義貨幣（Ｍ１）同比增長

１﹒６％，比上月末高１﹒５個百分點，這與企業經營活力回升等因素有關。



首批基金一季報出爐，資金青睞科技主題產品

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公募基金一季報披露近日拉開帷幕，基金投資動向曝光。亮眼的業績吸引增量資金持續湧入，多

只績優基金一季度規模大幅增長。率先披露一季報的主動權益基金在今年一季度均實現正收益。

其中，平安先進製造主題基金和華富科技動能基金一季度淨值增長率分別達５３﹒６５％和

３７﹒１２％，大幅跑贏業績比較基准，２只基金均重倉人形機器人板塊。（ｅｗ）

