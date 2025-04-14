《鍾之日記》關稅衝擊淡化，恒指有力向上

《鍾之日記》４月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國暫時豁免部分電子產品繳付新的對等關稅，被外界視為關稅讓步，有分析人士指，市場

對於美國關稅的反應已相對淡化；再加上中國３月新增貸款及社融增量向好，帶動恒指高開

４４９點。海關隨後公布的中國出口數據勝預期，港股有力向上，盤中最多漲逾６００點，恒指

全日收報２１４１７，升５０２點或２﹒４％。恒指已連升五日，共漲１５８９點或８％。主板

成交近２５３４億元。



＊滬綜指連升五日，消費股領漲大市＊



滬深股市今日亦繼續反彈，滬綜指連漲五日、今日收升０﹒７６％，報３２６２﹒８１點，

深成指收高０﹒５１％，創業板指揚０﹒３４％。滬深兩市全天成交１﹒２８萬億元人民幣，較

上個交易日減５﹒３％。



人行公布３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元，高於市場預期，並較２月大幅增加。在政府

債券發行提速等因素支撐下，３月社會融資規模增量５﹒８９萬億元，亦高於市場預期的４﹒８

萬億元。分析人士認為，人行罕見地在周末公布金融數據，體現對Ａ股市場的呵護態度。數據本

身也是一個利好，增強市場信心。



擴內需、促消費預期是近期政策扶持焦點，今日消費板塊全面造好，體育、旅遊股領先行業

板塊；海南自貿區概念全天收漲４﹒１％。內媒報道指，海南省經濟研究中心擬近日召開「提振

和擴大消費政策發布與行動研討會」，旨在探討和推動海南消費市場的進一步發展。



＊美關稅豁免飄忽，蘋概股夾縫搶升＊



美國關稅陰影下，中國搶出口效應明顯，以美元計，３月中國進口同比減４﹒３％，出口同

比增１２﹒４％創５個月高來。中美貿易方面，以人民幣計，進出口規模１﹒１１萬億元，增長

４％，其中出口增５﹒６％，進口跌０﹒３％；以美元計，出口增４﹒５％，進口跌１﹒４％。



美國關稅政策繼續飄忽不定，美國海關在上周末更新指引，豁免智能電話及手提電腦等電子

商品的對等關稅，機構分析稱本次豁免中來自中國的金額全年大約１０００億美元，佔中國出口

至美國總額的２０％。換言之，中國五分一輸美產品受惠。不過，總統特朗普後來澄清，並非永

久豁免，美國在即將展開的國安關稅調查中，會全面審視半導體及整個電子供應鏈，之後將其納

入另一類別徵收。



上述關稅豁免，對蘋果公司最為有利，美股蘋果上周五收升逾４％，港股相關概念股今日亦

造好，比亞迪電子（００２８５）升３﹒０３％，舜宇光學科技（０２３８２）收市升幅收窄至

０﹒１５％。聯想集團（００９９２）海外業務有轉機，股價升２﹒９９％。



＊資金忙避險，黃金概念股齊收高＊



中美關係緊張，美國總統特朗普釋出的關稅信息混亂，資金繼續流向黃金市場避險。金價周

一（１４日）高見３２４５美元╱每盎司，較上周一（７日）低位２９５６美元彈一成，年初至

今升幅已逾兩成。



外電引述Ｐｅｐｐｅｒｓｔｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ報告中表示：「黃金似乎是圍繞美元爭議的

明顯受益者，我們見證了黃金價格進入絕對狂飆模式。」但該行補充，部分交易員認為黃金現在

太火熱，既不適合沽空，但也因超買而不適合高追。



另外，高盛上調了黃金價格預期至每盎司３７００美元，這是今年第三次上調。該行表示在

中美貿易摩擦升級的背景下，對美國經濟的擔憂加劇，使得黃金作為抵禦經濟衰退的對沖工具顯

得更具吸引力。高盛警告稱，在極端風險情況下，黃金價格到２０２５年底可能高達每盎司４，

５００美元。



黃金概念大升，赤峰黃金（０６６９３）飆逾２２％，山東黃金（０１７８７）升近一成，

老鋪黃金（０６１８１）漲７﹒２％，周大福（０１９２９）收升４﹒３％，招金礦業

（０１８１８）收高６﹒９％，紫金礦業（０２８９９）揚４﹒１％，周生生（００１１６）升

１﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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