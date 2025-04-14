《Ａ股焦點》卓翼科技升３％，實控人夏傳武涉操縱市場獲刑七年

《經濟通通訊社１４日專訊》卓翼科技（深：００２３６９）４月１１日晚間發布公告稱，

收到公司控股股東、實控人夏傳武配偶韋舒婷送達的廣東省深圳市中級人民法院《刑事判決書》

，夏傳武犯操縱證券市場罪、內幕交易罪獲刑七年，並處罰金４５００萬元（人民幣．下同）。

此前夏傳武已因內幕交易反向「做空避損」，被證監會罰沒超４２００萬元。



與此同時，夏傳武將被變價、拍賣、變賣的公司股份佔其所持公司股份的９７﹒８４％，佔

公司股份總數的１２﹒４８％。此次變價、拍賣、變賣公司股份可能會導致公司實控人發生變化

，但不會對公司生產經營產生重大影響。



卓翼科技今早低開高走，現升２﹒８％，報８﹒８２元。



據卓翼科技公告，夏傳武曾擔任湖北省仙桃市電子元件二廠工程師與技術部經理，深圳市高

嘉電子有限公司副總經理等多個職務。２０２３年１２月２日，卓翼科技公告披露了夏傳武因涉

嫌內幕交易、操縱證券市場罪，經深圳市中級人民法院批准，於２０２３年１２月１日被深圳市

公安局執行逮捕。



卓翼科技因「沾上」算力一體機概念，股價從２月１９日起連續收獲漲停板，於３月６日達

成１２天８板。不過，其３月７日在互動平台上否認代工華為一體機後，當天股價收盤大跌

８﹒５３％。



公司官網顯示，卓翼科技成立於２００４年，２００８年被認定為國家高新技術企業，

２０１０年３月在深交所掛牌上市，從事通訊、計算機、消費類電子等３Ｃ產品的研發、製造與

銷售。卓翼科技此前公布２０２４年度業績預告，２０２４年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損

１﹒７５億元至２﹒２５億元，虧損同比收窄４５﹒１９％至５７﹒３７％。（ｊｑ）

