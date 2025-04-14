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AH股新聞

14/04/2025 15:07

《Ａ股焦點》百聯股份收漲３％，成立轉內銷專班，打造轉內銷通道

　　《經濟通通訊社１４日專訊》作為百聯集團旗下以商業服務為主的大型綜合性上市公司，百
聯股份（滬：６００８２７）宣布，發揮商業服務資源優勢，發掘立足上海、全國布局的百貨、
購物中心、奧特萊斯等４０多家成員企業及全渠道平台網絡潛力，成立轉內銷專班，推動內外貿
協同賦能形成新質供給。
　
　　百聯股份今日收升３﹒６８％，報１０﹒１５元人民幣。
　
　　百聯股份表示，一是打造轉內銷專屬通道：為出口轉內銷的企業開通線上專屬綠色通道，建
立多部門即時申報與快速響應機制。同時通過總部和成員企業招商採購網絡，強化線下溝通與協
商通路，形成線上線下立體協同的工作機制與對接路徑。
　
　　二是形成轉內銷專屬空間：發掘旗下百貨店、購物中心、奧特萊斯和時尚買手店等多種商業
服務業態的空間潛力，設立快閃、專區、專櫃展銷外貿優品，以「策劃型招商＋保姆式運營賦能
」加速供應鏈上企業實現內銷落地。
　
　　三是制定轉內銷專屬資源包：定制全渠道整合營銷資源包，包括線下零售網點的活動區域和
展示資源、ｉ百聯線上資源、重點時節營銷與大促活動資源、社交媒體和社群推廣資源，形成傳
播矩陣，提高國內消費者的認知度和購買意願。
　
　　此外，百聯股份還將在全國１５家開通離境退稅服務商場的基礎上，擴大「即買即退」服務
網點覆蓋。（ｊｑ）

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