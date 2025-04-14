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AH股新聞

14/04/2025 16:58

【關稅戰】官媒：美關稅政策反覆改，中方不理會非不反制更非示弱

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中央廣播電視總台旗下的新媒體帳號「玉淵譚天」最新發文指
出，是美方美東時間１２日宣布，豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路等部分產
品的對等關稅，但隨後又表示，這些措施是暫時的，美方還會對半導體等行業單獨加稅。關於美
國關稅政策反覆修改，文章認為，美方可以好好讀讀之前中方發的兩句話：
　
　　１。在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。在美方眼中，關稅似乎只是一
串數字，妄想著中國在高關稅下妥協。中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料
，打亂了美方的陣腳。
　
　　２。對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會。「不予理會」不是「不反制」，更不是「
示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視。必須強調的是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方
利益，中方將堅決反制，奉陪到底。
　
　　美國施加關稅的陰影下，中國搶出口效應明顯，以美元計，３月中國進口同比減４﹒３％，
出口同比增１２﹒４％創５個月高來，中美貿易方面，以人民幣計，進出口規模１﹒１１萬億元
人民幣，增長４％，其中出口增５﹒６％，進口跌０﹒３％，以美元計，出口增４﹒５％，進口
跌１﹒４％。（ｃｔ）

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