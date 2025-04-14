  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2025 08:41

《中國要聞》習近平訪問越南，強調中越要加強產業鏈供應鏈合作

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家主席習近平今日展開對越南的國事訪問，他在當地媒體發
表署名文章稱，中越雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展５Ｇ、人工智能、綠色發展等新興領域
合作；要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。
　
　　習近平在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行，繼往開來續寫新篇》的署名文章，
指出中國及越南是社會主義友好鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。習近平還稱，要同廣
大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路
。要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量

　
　　「堅持合作共贏，增進兩國人民福祉。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多
中國企業赴越投資興業。」習近平表示。
　
　　習近平還指出，要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈
」框架對接的合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。中方願同越方推進越南北部３條標準軌
鐵路項目合作，建設智慧口岸。（ｒｙ）

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 避戰之選：美暫豁免智能電話及電腦等關稅，蘋概股及...

14/04/2025 13:25

關稅戰

關稅戰的下半場，是債務重組

13/04/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處