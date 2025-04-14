《中國要聞》習近平訪問越南，強調中越要加強產業鏈供應鏈合作

《經濟通通訊社１４日專訊》國家主席習近平今日展開對越南的國事訪問，他在當地媒體發

表署名文章稱，中越雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展５Ｇ、人工智能、綠色發展等新興領域

合作；要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。



習近平在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行，繼往開來續寫新篇》的署名文章，

指出中國及越南是社會主義友好鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。習近平還稱，要同廣

大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路

。要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量

。



「堅持合作共贏，增進兩國人民福祉。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多

中國企業赴越投資興業。」習近平表示。



習近平還指出，要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈

」框架對接的合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。中方願同越方推進越南北部３條標準軌

鐵路項目合作，建設智慧口岸。（ｒｙ）

