【關稅戰】中國外交部、商務部官員傳取消假期進入「戰時態勢」

《經濟通通訊社１４日專訊》美國特朗普政府對中國揮舞關稅巨棒之際，《路透》引述４位

知情人士報道，北京官員已被要求進入「戰時態勢」，當局還下令展開魅力外交攻勢，以鼓勵其

他國家抵制美國關稅。



早前外交部發言人也在社群媒體轉發前中共領導人毛澤東的影片，背景為１９５３年２月全

國政協一屆四次會議閉幕會上的講話，貼文並寫道上「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會

退縮」。兩位消息人士表示，作為「戰時態勢」的一環，中國外交部和商務部官員已被要求取消

休假，並保持手機全天開機。



特朗普４月２日祭出連串關稅措施之後，中國政府各部門擺出強硬姿態，而先前北京一直試

圖避免貿易戰升溫。《路透》採訪了兩國政府官員、外交官、學者等了解到，在特朗普首個任期

內，中美之間擁有多條高層溝通管道，但目前兩國之間並不存在類似管道，且中國仍不確定是誰

代表美國來商討雙邊關係。



＊乏高層官員溝通，美方僅要求元首對話＊



美國商務部長盧特尼克於９日說道，他和財政部長貝森特都沒有就關稅問題跟中國官員交涉

，但特朗普預期將與習近平對話。惟華府官員表示，美方曾多次詢問中國外交官，習近平是否會

提出與特朗普通話的要求，但答案一直是「不」。



復旦大學國際關係學者趙明昊指出，這種外交方式對中國來說根本行不通，對於中方而言，

一般情況下，雙方會在工作層級達成協議並展開相關工作，「然後我們才能安排峰會」。



中國外交部已經多次回應並批評美方關稅行動，最新的舉措是在微博發布中英雙語影片，稱

美國的關稅政策是「搧盟友耳光，割世界韭菜」，並藉機強調中國經濟成長穩定、外資增持，「

有中國在，天塌不下來。」（ｒｙ）

