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AH股新聞

14/04/2025 17:57

《中國要聞》人行據報向銀行發放黃金進口額外配額，滿足避險需求

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國人民銀行已為一些商業銀
行發放了新的黃金進口配額。報道指，人行通常會限制進入中國市場的實物黃金數量，但在貿易
戰升級背景下之下，中國政府對機構和散戶投資者強烈的避險需求作出了回應。
　
　　知情人士稱，人行上周發放了額外配額，以滿足大幅增加的需求；發放額外配額的決定是人
行日常職能的一部分，是應商業銀行的要求做出的，這不應解讀為人行對黃金價格的立場或者
購買黃金的跡象。
　
　　報道提到，人行沒有立即回覆置評請求。
　
　　自２０２２年底以來，黃金價格已經上漲了一倍，投資者在地緣政治不確定的情況下紛紛囤
積黃金。貿易緊張局勢更是加劇了人們對黃金的需求，過去幾個月推動金價屢次觸及紀錄高位。
　
　　中國開展試點，允許保險公司投資於黃金，也提振了黃金需求。在散戶投資者推動之下，境
內黃金ＥＴＦ的資金流入也異常強勁。
　
　　現貨黃金價格上周大漲６﹒６％，今日更創出每盎司３２４５﹒７５美元的紀錄新高。高盛
集團最近預計，黃金價格到２０２６年中將升至每盎司４０００美元。（ｓｌ）

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