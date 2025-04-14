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AH股新聞

14/04/2025 09:00

【關稅戰】中國據報推遲批准比亞迪、吉利拉美投資計劃

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述兩名知情人士稱，由於美國關稅加劇貿易和經
濟的不確定性，中國正推遲批准吉利（００１７５）和比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）在拉美生產汽車的計劃。
　
　　吉利和雷諾在２月表示，他們已達成協議，吉利將使用雷諾在巴西的生產設施，並收購雷諾
巴西業務的少數股份。而比亞迪於２０２３年宣布在墨西哥建廠的計劃，並在去年表示將在
２０２４年底前宣布工廠的選址。
　
　　不過，這兩個項目獲得中國政府批准時間都較預期長，國家發改委對這兩家車商的代表表示
，這些計劃存在技術轉讓風險，但沒有詳細說明。
　
＊消息指當局對中國汽車製造商的海外投資更嚴格＊
　
　　有消息稱，中國汽車行業官員在與汽車商的單獨談話中亦稱，美國總統特朗普的關稅將給全
球貿易和經濟帶來不確定性，並使他們的投資風險和回報複雜化。
　
　　另一位消息人士表示，當局對中國汽車製造商的海外投資變得更加嚴格和謹慎，但還沒有到
完全停止接受申請的地步。審查時間已經延長，他們將要求企業提交更多材料。
　
　　吉利在聲明指出，公司與雷諾在巴西的合作是成功的，沒有延誤或額外的審查，並指出其電
動汽車本周已在當地上市，這距離協議簽署僅有５２天。（ｊｑ）

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