【數字人幣】人行數字貨幣研究所辟謠「成立數字人民幣銀行」

《經濟通通訊社１４日專訊》近期多個互聯網平台出現「上海即將成立數字人民幣銀行」「

招募數字人民幣推廣員」等信息。中國人民銀行數字貨幣研究所表示，上述信息均是謠言。



調查發現，不法分子在互聯網傳播「數字人民幣銀行即將掛牌」虛假消息，同時打著「有償

招募推廣」旗號，通過組建聊天群組、組織線下線上會議對公眾進行虛假宣傳，誘導公眾提供個

人身份和資產信息、發展他人加入，並以「兌換數字人民幣返還補貼２％－５％」為噱頭，誘騙

公眾從不法分子處「兌換」數字人民幣，造成惡劣社會影響。



相關部門提醒廣大公眾，數字人民幣為數字形式的法定貨幣，採用「人行－數字人民幣業務

運營機構」雙層運營架構，不具有炒作空間，不會通過鼓吹高額佣金或炒幣高回報等方式誘導用

戶洩露個人敏感信息和參與傳銷。數字人民幣消費紅包一般通過商業銀行等金融服務主體以及各

大政務平台、具有經營資質的主要電商平台和線下門店等正規渠道領取。請廣大公眾謹防上當受

騙，避免自身經濟利益損失。



據了解，數字人民幣ＡＰＰ是數字人民幣面向用戶的官方服務平台，試點地區用戶可在手機

應用市場搜索「數字人民幣」，或登錄網址ｗｗｗ﹒ｐｂｃｄｃｉ﹒ｃｎ，下載並註冊數字人民

幣ＡＰＰ。（ｊｑ）

