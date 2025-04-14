《以舊換新》上海：將汽車置換更新補貼範圍擴大至外牌舊車

《經濟通通訊社１４日專訊》４月１２日上午，上海市商務委發布消息稱，將進一步加力支

持汽車置換更新，補貼範圍擴大至外牌舊車。其中，自２０２５年１月１日（含當日，下同）至

２０２５年１２月３１日，個人消費者購買１０萬元以上（含）（以《機動車銷售統一發票》上

載明的金額為準）的新能源小客車新車，且在規定期限內轉讓（不含變更，下同）本人名下在外

省市登記的小客車，給予一次性１﹒５萬元人民幣定額補貼。



據悉，早在今年１月，上海官宣加力支持汽車以舊換新相關政策，當時補貼範圍規定為「本

人名下在上海登記的小客車」，如今，範圍進一步拓展到「本人名下在外省市登記的小客車」。



上海市商務委介紹，此舉是延續去年年底做法，進一步將外牌舊車納入置換更新補貼政策支

持範圍，同時對轉讓外牌舊車的「《二手車銷售統一發票》和轉讓登記手續」不再要求「須在本

市完成」，支持更多消費者參與置換更新。



近日發布的《２０２４上海綜合交通發展分析報告》顯示，截至２０２４年底，長期駐滬外

省市號牌約１０５萬輛。上海市商務委表示，此輪補貼範圍擴大，主要惠及的就是這批長期在滬

的外省市號牌車主，置換的新車上滬牌和外牌都可以。（ｊｑ）

