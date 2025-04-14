《打擊貪腐》中信集團原副總經理徐佐涉貪被起訴，數額特別巨大

《經濟通通訊社１４日專訊》據最高人民檢察院消息，中國中信集團有限公司原黨委委員、

副總經理徐佐涉嫌受賄、非法經營同類營業案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院

指定，由遼寧省瀋陽市人民檢察院審查起訴。近日，瀋陽市人民檢察院已向瀋陽市中級人民法院

提起公訴。



檢察機關起訴指控：被告人徐佐利用擔任中信戴卡股份有限公司副總經理、總經理、黨委書

記、副董事長、董事長，中國中信集團有限公司黨委委員、副總經理等職務上的便利，為他人謀

取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；利用擔任中信戴卡股份有限公司總經理、副董事長

、董事長的職務便利，與他人共同成立公司，經營與中信戴卡同類的業務，獲取非法利益，數額

特別巨大，依法應當以受賄罪、非法經營同類營業罪追究其刑事責任。



公開資料顯示，徐佐，１９６５年１０月生，湖北大悟人，大學學歷，曾任中信戴卡股份有

限公司副總經理、總經理、黨委書記、副董事長、董事長，中國中信集團有限公司黨委委員、副

總經理等。



徐佐去年６月被通報受查，同年１２月被開除黨籍和公職。中紀委國家監委當時通報審查調

查結果指，徐佐污染任職企業政治生態，對抗組織審查；隱瞞不報家庭房產情況，在幹部選拔和

職工錄用方面為他人謀取利益並收受財物；違規持有非上市公司股份，利用職權為親屬謀取利益

；道德敗壞；腐化墮落，以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在承接項目、業務合作

、人事安排等方面謀利，並非法收受巨額財物；大搞「靠企吃企」，違規經營任職企業同類營業

，謀取巨額非法利益。（ｊｑ）

