《中國要聞》習近平抵越南：期待深入交流，中越開展更深層次合作

《經濟通通訊社１４日專訊》國家主席習近平抵達越南，並發表書面講話。習近平強調「越

中情誼深、同志加兄弟」的友誼，並表示期待和越南領導人就中越兩黨兩國關係的全局性、戰略

性、方向性問題以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。



據《新華社》，習近平今日抵達越南，在河內內排國際機場發表書面講話。



習近平說，應越共中央總書記蘇林同志和越南國家主席梁強同志邀請，很高興開啟對越南的

第四次國事訪問。「在抵達河內之際，我謹代表中國共產黨、中國政府和中國人民，向兄弟的越

南共產黨、越南政府和越南人民致以誠摯問候和良好祝願。」



習近平說，越南人民生活水平持續提高，國際和地區影響力不斷增強，社會主義工業化現代

化建設取得可喜成就。「中方為此感到很高興。」



習近平表示，中越兩國是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。在爭取

國家獨立和民族解放的崢嶸歲月中，雙方並肩戰斗、相互支持，結下「越中情誼深、同志加兄弟

」的深厚友誼。



他指出，今年是中越建交７５周年暨「中越人文交流年」，中越命運共同體建設迎來新的發

展機遇。站在新的起點上，中方願同越方一道，不忘友好初心、牢記共同使命、把握時代機遇，

開展更高水平、更廣範圍、更深層次合作，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。



習近平稱，「我期待以這次訪問為契機，同越南領導同志就中越兩黨兩國關係的全局性、戰

略性、方向性問題以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，共同擘畫中越命運共同體建設

新藍圖。」（ｊｑ）

