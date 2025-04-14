《中國要聞》韓正：海南自貿港將封關運作，正加快核心政策落地

《經濟通通訊社１４日專訊》據《新華社》，２０２５年海南自由貿易港全球產業招商大會

今日在海南海口舉行。國家副主席韓正出席並致辭。



韓正表示，在海南建設中國特色自由貿易港，是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動

的重大國家戰略。去年１２月，習近平主席專程來海南聽取工作匯報並發表重要講話，強調要努

力把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。經過７年的發展，海南正在

成為中國對外開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。



韓正指出，中國堅持以高水平開放促進高質量發展，正在加快推進海南自由貿易港核心政策

落地。今年，海南自由貿易港將封關運作，這充分彰顯了中國擴大高水平對外開放、積極推動經

濟全球化的堅定決心和務實行動。中國將堅定不移擴大高水平對外開放，同全球投資者共享發展

機遇，持續為各國企業提供廣闊舞台和發展空間。中國將堅定不移推動海南自由貿易港建設，充

分發揮海南自由貿易港對外開放的重要門戶作用，讓各國企業更好參與中國新發展格局。中國將

堅定不移打造一流營商環境，為各國企業提供更優質的服務保障。真誠歡迎全球投資者積極投資

中國、投資海南自由貿易港，共享中國發展機遇。



２０２５年海南自由貿易港全球產業招商大會由海南省人民政府和商務部共同舉辦，是

２０２５年「投資中國」系列重點活動之一。大會以「投資海南 鏈接世界」為主題，向全球投

資者展示海南自由貿易港的建設成果、營商環境和投資機遇，政府部門、內外資企業和境內外商

協會代表等約３０００人參加。（ｊｑ）

