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AH股新聞

14/04/2025 16:23

《汽車新勢力》問界Ｍ８爆單工廠狂招人？賽力斯：會提前做好規劃

　　《經濟通通訊社１４日專訊》近日，內地多個社交媒體平台顯示，賽力斯
（滬：６０１１２７）正在大量招聘普工。有招聘方直接發布信息稱，問界Ｍ８新車訂單火爆，
招聘工人，工資５０００元（人民幣．下同）至８０００元。
　
　　據《２１世紀財經》以投資者身份致電賽力斯詢問招工是否為生產問界Ｍ８做準備，工作人
員表示，公司對問界Ｍ８比較有信心，目前小訂數量已到達１２萬輛，會提前做好（規劃）。但
無法保證說招工和（銷量）掛鈎，公司人力方面有自己的安排。
　
　　據了解，鴻蒙智行官方宣布將在４月１６日開新品發布會，問界Ｍ８將正式上市。４月６日
，余承東在微博宣布，問界Ｍ８小訂量正式突破１０萬輛。
　
　　值得注意的是，賽力斯產銷量已經連續多個月同比下滑。如３月生產２５４６６輛，同比下
滑２７﹒０７％；銷售２４６０９輛，同比下滑３４﹒４３％。２月生產２０４７０輛，同比下
滑４３﹒１７％；銷售２１３２９輛，同比下滑３９﹒４３％。
　
　　不過該公司強調，２０２５年１－３月問界Ｍ９累計銷量２３２９０輛，累計同比增長
１１７﹒８３％。
　
　　截至今日收盤，賽力斯漲６﹒０８％，報１３４﹒９６元。（ｊｑ）

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