《汽車新勢力》問界Ｍ８爆單工廠狂招人？賽力斯：會提前做好規劃

《經濟通通訊社１４日專訊》近日，內地多個社交媒體平台顯示，賽力斯

（滬：６０１１２７）正在大量招聘普工。有招聘方直接發布信息稱，問界Ｍ８新車訂單火爆，

招聘工人，工資５０００元（人民幣．下同）至８０００元。



據《２１世紀財經》以投資者身份致電賽力斯詢問招工是否為生產問界Ｍ８做準備，工作人

員表示，公司對問界Ｍ８比較有信心，目前小訂數量已到達１２萬輛，會提前做好（規劃）。但

無法保證說招工和（銷量）掛鈎，公司人力方面有自己的安排。



據了解，鴻蒙智行官方宣布將在４月１６日開新品發布會，問界Ｍ８將正式上市。４月６日

，余承東在微博宣布，問界Ｍ８小訂量正式突破１０萬輛。



值得注意的是，賽力斯產銷量已經連續多個月同比下滑。如３月生產２５４６６輛，同比下

滑２７﹒０７％；銷售２４６０９輛，同比下滑３４﹒４３％。２月生產２０４７０輛，同比下

滑４３﹒１７％；銷售２１３２９輛，同比下滑３９﹒４３％。



不過該公司強調，２０２５年１－３月問界Ｍ９累計銷量２３２９０輛，累計同比增長

１１７﹒８３％。



截至今日收盤，賽力斯漲６﹒０８％，報１３４﹒９６元。（ｊｑ）

