【關稅戰】分析：美國最新對等關稅豁免，中國五分一輸美產品受惠

《經濟通通訊社１４日專訊》美國最新豁免計算機、智能手機、半導體製造設備、集成電路

等部分產品的對等關稅，豁免適用於本月５日起輸入美國的產品。有機構分析，本次豁免中來自

中國的金額全年大約１０００億美元，佔中國出口至美國總額的２０％。換言之，中國五分一輸

美產品受惠。



據美方文件來看，這次豁免只針對「對等關稅」，但不豁免今年稍早對中國加徵２０％的「

芬太尼關稅」或更早之前的其他關稅。



據《路透》引述全球宏觀研究機構「坦途宏觀」分析指，經過測算，本次豁免中來自中國的

金額大約１０００億美元，約佔中國出口至美國總額的２０％。自全球的金額為３３００億美元

，大約佔總進口的１０％。



國聯民生證券研究所指出，以２０２４年美國自中國進口額計算，本次豁免商品涉及進口額

１００２﹒４億美元，佔２２﹒８％，其中智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦等消費電子涉及

金額較高。



＊特朗普將對半導體關稅提供最新訊息＊



《路透》分析同時指出，特朗普政府也可能是打算將這些商品留至未來再加關稅，理由是對

等關稅行政令明確提出豁免「鋼鋁、汽車、藥品、半導體」，而前兩者都是已經根據另外的條款

加徵關稅的商品。美國總統特朗普最新在空軍一號上對記者稱，他將在１４日就其政府對半導體

關稅的態度提供最新訊息。



美國商務部長盧特尼克周日接受美國廣播公司訪問時稱，作出上述豁免是因為該等商品是屬

於另一項即將公布的關稅措施所規管。有關措施也涉及半導體，將於月內公布。（ｅｗ）

