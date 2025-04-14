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AH股新聞

14/04/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒４２％，３月信貸擴張超預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行１３日發布金融數據，３月新增貸款３﹒６４萬億元
（人民幣．下同），高於市場預期的３萬億元，並較２月的１﹒０１萬億元大幅增加；當月社融
規模增量為５﹒８９萬億元，同比多增１﹒０６萬億元。隨著中國政府加快發債，以幫助經濟抵
消美國對中國商品關稅飆升的影響，中國３月信貸擴張超過預期。滬深股市今早集體高開，滬綜
指高開０﹒４２％，報３２５１﹒９８點，深成指高開１﹒２３％，創業板指高開１﹒４４％。
　
　　美國關稅又生變，美國海關上周五（１１日）公布若干原產自中國的電子商品獲得豁免繳付
對等關稅，機構分析稱本次豁免中來自中國的金額全年大約１０００億美元，佔中國出口至美國
總額的２０％。換言之，中國五分一輸美產品受惠。不過，總統特朗普後來澄清，有關中國商品
進口美國仍要支付２０％芬太尼關稅，另外美國並非向電子產品豁免關稅，而是之後轉移至另一
類針對性電子商品供應鏈徵收的關稅。此前，中國對美國商品加徵關稅稅率從８４％提高到
１２５％，並表示將不予理會美方後續再加徵的關稅，北京暗示可能將反制措施瞄準美國的服務
出口。
　
　　中美貿易戰如火如荼，高盛本月第二次下調中國股票目標點位，稱新的風險情景是國內經濟
成長和政策令人失望，以及全球經濟普遍衰退。高盛將ＭＳＣＩ中國指數和滬深３００指數的
１２個月目標價分別進一步下調至７５點和４３００點，分析師指出，若有大幅降低關稅的潛在
貿易協議，將可能使得中國股市重估至多３５％。
　
　　國家主席習近平今明兩日訪問越南，其後將往馬來西亞及柬埔寨。習近平在越南媒體發表文
章表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維
護全球產業鏈供應鏈穩定；要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界
注入更多穩定性和正能量。
　
　　另外，人行今日進行４３０億元７天期逆回購，公開市場今日有９３５億元逆回購到期，即
今日淨回籠５０５億元。本周公開市場有４７４２億元逆回購到期，另有１０００億元ＭＬＦ到
期。（ｒｙ）

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