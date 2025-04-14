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AH股新聞

14/04/2025 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒８６％，３月出口大勝預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海關總署公布數據，３月以美元計價出口同比成長１２﹒４％
，遠高於預期的４﹒６％；當月進口同比降４﹒３％，多過預期的跌２﹒１％。３月貿易順差為
１０２６億美元。出口成長支撐了第一季度的經濟，但分析指美國在４月大規模加徵關稅，使全
球貿易陷入混亂後，這種提振作用可能會消散。
　
　　Ａ股三大指數上午收漲，滬綜指收升０﹒８６％，報３２６６﹒１３點，深成指收升
０﹒９１％，創業板揚０﹒８２％。滬深兩市半日交易額８３８８億元（人民幣．下同），較上
個交易日同時段增量６７４億元或８﹒７％。
　
　　盤面上，大消費股爆發，體育股升幅居前，旅遊、連鎖百貨等跟漲。金陵體育
（深：３００６５１）、舒華體育（滬：６０５２９９）、嶺南控股（深：０００５２４）、天
府文旅（深：０００５５８）升停。擴內需、促消費，是今年中國經濟政策的著力點之一。近日
，人行等四部門聚焦體育消費，提出金融支持體育產業「１６條」，包括派發體育消費券、體育
賽事金融服務、體育產業債券融資、股權融資等。
　
　　另外，商務部會同國家發改委等六部門，在海南第五屆中國國際消費品博覽會啟動「購在中
國」系列活動。其中，精品購物方面，組織重點步行街、商圈及商場、超市、奧特萊斯、離境退
稅商店等企業，開展惠民促銷。精彩旅遊方面，推出一批精品旅遊線路，發布特色打卡地等旅遊
消費指南。精美展演方面，引進、舉辦一批國內外精品文藝演出、高規格體育賽事、高品質文博
展覽。
　
　　海南省人民政府辦公廳印發《海南省提振和擴大消費三年行動方案》，提到２０２５－
２０２７年，統籌各級財政資金１００億元以上，支持海南省提振和擴大消費。海南自貿區概念
上午大漲４﹒８％。（ｒｙ）

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