《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒７６％五連升，消費板塊全面收高

《經濟通通訊社１４日專訊》首季金融數據超預期；美國關稅威脅，搶出口效應之下，３月

出口增速超預期升至１２﹒４％，為２０２４年１１月來最高，進口則負增長；美國暫時豁免部

份電子產品關稅，亦提振科技板塊的情緒。Ａ股市場繼續反彈，滬綜指連漲五日、今日收升

０﹒７６％，報３２６２﹒８１點，深成指收高０﹒５１％，創業板指揚０﹒３４％。滬深兩市

全天成交１﹒２８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量７１２億元或５﹒３％。



人行公布３月新增人民幣貸款３﹒６４萬億元，高於市場預期，並較２月大幅增加。在政府

債券發行提速等因素支撐下，３月社會融資規模增量５﹒８９萬億元，亦高於市場預期的４﹒８

萬億元。分析人士認為，人行罕見地在周末公布金融數據，體現對Ａ股市場的呵護態度。數據本

身也是一個利好，增強市場信心。



＊海南研提振消費行動，自貿區概念股多漲停＊



擴內需、促消費預期是近期政策扶持焦點，今日消費板塊全面造好，體育、旅遊股領先行業

板塊；海南自貿區概念全天收漲４﹒１％，葫蘆娃（滬：６０５１９９）、海汽集團

（滬：６０３０６９）、海南發展（深：００２１６３）、海南椰島（滬：６００２３８）等多

股漲停。



內媒報道指，海南省經濟研究中心擬近日召開「提振和擴大消費政策發布與行動研討會」，

旨在探討和推動海南消費市場的進一步發展。畢馬威近日發布白皮書稱，海南作為中國唯一的離

島免稅購物目的地，近年來其旅遊零售市場繼續保持穩健發展。根據最新政策，海南自貿港離島

旅客每年免稅購物額度為１０萬元，是全球最高限額之一。海南成功吸引了眾多國內外遊客，顯

著推動了當地旅遊零售市場的蓬勃發展。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７５９﹒１４ ＋０﹒２３

上證指數 ３２６２﹒８１ ＋０﹒７６ ５４３８﹒１１

深證成指 ９８８４﹒３０ ＋０﹒５１ ７３３６﹒６２

創業板指 １９３２﹒９１ ＋０﹒３４

科創５０ １０１４﹒２８ ＋０﹒２５

Ｂ股指數 ２５８﹒４８ ＋１﹒４９ １﹒２９

深證Ｂ指 １１７９﹒１９ ＋１﹒２２ ０﹒６４

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