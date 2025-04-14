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AH股新聞

14/04/2025 13:41

《海納智見－荀玉根》港股定價權在誰手上？

　　《海納智見》在科技熱點催化下，近期中國資產開啟一輪重估行情。其中港股表現十分亮眼
，１月中旬以來，恒生指數和恒生科技最大漲幅達到３３％、４９％。值得關注的是，此次港股
行情中南向資金起到了重要推動作用，年初以來南向累計流入近３９００億港元，短短三個月內
的流入規模已超過去年全年淨流入金額的一半。隨著南向資金湧入，港股資金格局發生何種變化
，當前港股定價權在誰手上？下文就此展開分析。
　
　　外資在港股存量持股結構中佔主導地位，但近期南向的邊際定價權正提升。在市場普遍認知
中，港股市場區別於Ａ股市場，外資在港股市場中的定價權更強，這一點從存量持股市值佔比的
角度能得到佐證。基於港交所中央結算系統數據分析，按照各類資金持股市值佔比降序排列，港
股資金來源主要包括穩定型外資、靈活型外資、港股通以及中國香港或大陸本地資金。近期南向
資金正在取得港股市場邊際上的定價權。過去一段時間南向加速流入港股、外資持續流出，導致
南向資金在港股存量持倉結構中的佔比持續提升、外資佔比趨勢性走弱。從流量視角來看，南向
資金正在取得港股市場邊際上的定價權，２４年初以來港股市場的主要增量就是南向資金，２５
年以來這一趨勢更加明顯。從成交金額來看，南向資金買入成交佔比自年初以來持續攀升并創下
歷史新高，表明南向資金在短期內對港股市場的定價影響力有所提升。
　
　　行業結構層面南向資金在泛消費、紅利板塊上的定價權正在提升。從整體來看，外資在存量
港股市場中佔據絕對定價權，而南向資金正在取得增量市場中的邊際定價權。從行業結構層面進
一步剖析，也可以發現類似規律。存量視角下，當前外資在港股大部分細分行業佔據主導地位，
尤其是科技互聯網以及大金融板塊，南向資金在食品零售、能源、電信服務等領域的持倉佔比更
高，而香港本地或大陸本地資金在半導體、運輸、資本服務上更有話語權。流量視角下，春節前
後Ｄｅｅｐｓｅｅｋ概念引領的中國科技資產重估行情啟動，南向資金與外資在不同程度上流入
港股，但在流入方向上略有差異。其中外資主要加大對港股科技板塊的布局，南向資金同樣流入
軟件服務、電信服務、銀行、汽車等泛消費、紅利行業，而同期外資在這些行業上淨流出，這使
得南向在港股泛消費、紅利行業的邊際定價權得到提升。
　
　　春季行情已進入下半場，後續市場震盪波動或增多。借鑒歷史，Ａ股春季行情年年都有，觸
發因素是政策及事件催化、基本面改善、流動性寬鬆。從春季行情的時空規律來看，１╱１３以
來萬得全Ａ最大漲幅達１５％、恒生指數最大漲３３％，上漲天數４４日，從上漲時空看本輪春
季行情或已步入後半程。短期內，驅動市場上漲的動能或在減弱：第一，綜合估值水平、成交額
佔比以及換手率等指標看，科技短期或已階段性過熱。第二，當前南向資金流入動能已較為極致
，後續存在均值回歸可能，增量資金若退潮港股或有波折，進而影響Ａ股。第三，參考歷史，市
場對中美關係的邊際變化較為敏感，近期特朗普上任以來兩次宣布對華加關稅，後續需密切關注
中美關係緩和的進展。行業層面，重視政策發力下存在較大預期差的消費醫藥、地產板塊，中期
維度ＡＩ浪潮下科技仍是主線，中國科技「七姐妹」龍頭正在崛起。
　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《國泰海通證券首席經濟學家　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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