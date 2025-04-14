《Ａ股焦點》蘋概股升幅居前，朝陽科技、超聲電子紛紛漲停

《經濟通通訊社１４日專訊》美東時間４月１１日晚間，美國海關宣布，根據特朗普總統當
日簽署的備忘錄，對集成電路、通信設備、智能手機、顯示模組等豁免徵收對等關稅。周日
（１３日）美國商務部長盧特尼克又表示，豁免關稅為暫時措施，這些產品將在大約一個月後被
納入單獨的徵稅清單。
另外，天風證券知名分析師郭明錤昨日（１３日）在社交平台上表示，在中國負責組裝美國
ｉＰｈｏｎｅ機型的產線已於４月９日停止生產，尚未有復產消息，並指有關產線是否恢復運作
是判斷美國是否暫時移除對中國對等關稅的信號。不過，《每日經濟新聞》引述相關供應鏈廠商
報道指，中國產線並未停工，該消息純屬誤傳。
手機產業鏈喘口氣，蘋概股早盤升幅靠前，朝陽科技（深：００２９８１）、瀛通通訊
（深：００２８６１）、超聲電子（深：０００８２３）及科森科技（滬：６０３６２６）漲停
，杰美特（深：３００８６８）升８﹒７％，安泰科技（深：０００９６９）升逾５％，勝利精
密（深：００２４２６）、星星科技（深：３００２５６）、工業富聯（滬：６０１１３８）、
歌爾股份（深：００２２４１）等跟漲。（ｒｙ）
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