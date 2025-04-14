  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

14/04/2025 10:05

《Ａ股焦點》蘋概股升幅居前，朝陽科技、超聲電子紛紛漲停

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美東時間４月１１日晚間，美國海關宣布，根據特朗普總統當
日簽署的備忘錄，對集成電路、通信設備、智能手機、顯示模組等豁免徵收對等關稅。周日
（１３日）美國商務部長盧特尼克又表示，豁免關稅為暫時措施，這些產品將在大約一個月後被
納入單獨的徵稅清單。
　
　　另外，天風證券知名分析師郭明錤昨日（１３日）在社交平台上表示，在中國負責組裝美國
ｉＰｈｏｎｅ機型的產線已於４月９日停止生產，尚未有復產消息，並指有關產線是否恢復運作
是判斷美國是否暫時移除對中國對等關稅的信號。不過，《每日經濟新聞》引述相關供應鏈廠商
報道指，中國產線並未停工，該消息純屬誤傳。
　
　　手機產業鏈喘口氣，蘋概股早盤升幅靠前，朝陽科技（深：００２９８１）、瀛通通訊
（深：００２８６１）、超聲電子（深：０００８２３）及科森科技（滬：６０３６２６）漲停
，杰美特（深：３００８６８）升８﹒７％，安泰科技（深：０００９６９）升逾５％，勝利精
密（深：００２４２６）、星星科技（深：３００２５６）、工業富聯（滬：６０１１３８）、
歌爾股份（深：００２２４１）等跟漲。（ｒｙ）

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 避戰之選：美暫豁免智能電話及電腦等關稅，蘋概股及...

14/04/2025 13:25

關稅戰

關稅戰的下半場，是債務重組

13/04/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處