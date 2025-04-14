《Ａ股焦點》蘋概股升幅居前，朝陽科技、超聲電子紛紛漲停

《經濟通通訊社１４日專訊》美東時間４月１１日晚間，美國海關宣布，根據特朗普總統當

日簽署的備忘錄，對集成電路、通信設備、智能手機、顯示模組等豁免徵收對等關稅。周日

（１３日）美國商務部長盧特尼克又表示，豁免關稅為暫時措施，這些產品將在大約一個月後被

納入單獨的徵稅清單。



另外，天風證券知名分析師郭明錤昨日（１３日）在社交平台上表示，在中國負責組裝美國

ｉＰｈｏｎｅ機型的產線已於４月９日停止生產，尚未有復產消息，並指有關產線是否恢復運作

是判斷美國是否暫時移除對中國對等關稅的信號。不過，《每日經濟新聞》引述相關供應鏈廠商

報道指，中國產線並未停工，該消息純屬誤傳。



手機產業鏈喘口氣，蘋概股早盤升幅靠前，朝陽科技（深：００２９８１）、瀛通通訊

（深：００２８６１）、超聲電子（深：０００８２３）及科森科技（滬：６０３６２６）漲停

，杰美特（深：３００８６８）升８﹒７％，安泰科技（深：０００９６９）升逾５％，勝利精

密（深：００２４２６）、星星科技（深：３００２５６）、工業富聯（滬：６０１１３８）、

歌爾股份（深：００２２４１）等跟漲。（ｒｙ）

